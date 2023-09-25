Умер народный депутат Андрей Иванчук: "Телеграф" узнал подробности

Ему было 50 лет

В ночь на 25 сентября скончался Андрей Иванчук. Он был народным депутатом 7-го, 8-го и 9-го созывов.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины. По данным источников "Телеграфа", предварительная причина смерти – отрыв тромба.

Иванчук умер приблизительно в час ночи в городе Иванковичи (Киевская область). Соответствующее сообщение получил первый отдел полиции города Васильков. В настоящий момент тело нардепа было направлено в местное бюро судебно-медицинской экспертизы. Его эксперты должны установить уже точную причину смерти.

Андрей Иванчук

Родился 16 июня 1973 года (50 лет) в городе Ивано-Франковск. Народный депутат Украины Верховной рады VII, VIII и IX созывов.

2008 — занимал должность директора ГПВД "Укринтерэнерго". В 2006 году был руководителем НАК "Энергетическая компания Украины". До этого занимал разные руководящие должности в коммерческих предприятиях и банках, был вице-президентом юридической фирмы, преподавателем в ЧНУ им.Ю.Федьковича.

В 2012 году был избран народным депутатом 7 созыва от ВО "Батькивщина" (№ 41 в списке). В 2009-2010 годах был и. председателя партии "Фронт перемен", входил в руководящие органы партии, а в 2013 году после объединения "Фронта перемен" и ВО "Батькивщина", был избран одним из заместителей председателя "Батькивщины". Также занимал руководящие должности в ОО "Фронт перемен".

В 2014 году — народный депутат 8-го созыва. Избранный от партии Народный Фронт (№16 в списке), является заместителем председателя ее фракции. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по экономической политике.

В 2019 году был избран в Верховную Раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 88 округу (Ивано-Франковская область). С 6 декабря 2019 — член депутатской группы "Доверие", до того — внефракционный. Не входит в состав ни одного комитета.

Напомним, ранее мы писали о том, что в субботу, 23 сентября, перестало биться сердце украинской писательницы и матери Андрея Кузьменко (Кузьма Скрябин) Ольги Кузьменко.