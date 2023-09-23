Скончалась мама Андрея "Скрябина" Кузьменко

О причинах смерти не сообщается

В субботу, 23 сентября, перестало биться сердце украинской писательницы и матери Андрея Кузьменко (Кузьма Скрябин) Ольги Кузьменко.

Об этом говорится в сообщении Благотворительного фонда имени Кузьмы Скрябина. Женщине на момент смерти было 76 лет.

"Эта потеря тяжела для нас всех. Ольга Михайловна была действительно прекрасным и душевным человеком, с большим сердцем. Мы не в состоянии изменить обстоятельства, только просим Всевышнего дать сил родным перенести боль утраты, а душу усопшей принять в Царство Небесное", — говорится в сообщении.

Ольга Кузьменко родилась в Самборском районе Львовской области 23 апреля 1947 года, там же работала преподавателем игры на фортепиано. После смерти сына написала о нем три книги:

Моя дорогая птица. Мамина книга (2015),

Группа "Скрябин" и друзья по сцене (2016),

Колыбельная для Андрюши (2018).

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