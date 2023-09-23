Померла мама Андрія "Скрябіна" Кузьменко

Про причини смерті не повідомляється

У суботу, 23 вересня, перестало битися серце української письменниці та матері Андрія Кузьменка (Кузьма Скрябін) Ольги Кузьменко.

Про це йдеться у повідомленні Благодійного фонду імені Кузьми Скрябіна. Жінці на час смерті було 76 років.

"Ця втрата важка для нас усіх. Ольга Михайлівна була дійсно прекрасною і душевною людиною, з великим серцем. Ми не в змозі змінити обставини, тільки просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійної прийняти до Царства Небесного", — йдеться у повідомленні.

Ольга Кузьменко народилася у Самбірському районі Львівської області 23 квітня 1947 року, там же працювала викладачем гри на фортепіано. Після смерті сина написала про нього три книги:

Моя дорога птаха. Мамина книжка (2015),

Група "Скрябін" та друзі по сцені (2016),

Колискова для Андрійка (2018).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у 80-річному віці помер відомий італійський співак Тото Кутуньо. Менеджер співака Данило Манкузо повідомив, що той довгий час хворів і переніс кілька операцій, проте останні місяці йому стало значно гірше.