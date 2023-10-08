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Умерла Нина Матвиенко

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Умерла Нина Матвиенко Новость обновлена 08 октября 2023, 10:59

Женщина имела множество наград

Утром 8 октября стало известно, что из жизни ушла герой Украины, знаменитая певица и актриса, Нина Матвиенко. Ей было 75 лет.

Об этом сообщила её дочь Тоня Матвиенко. Причина смерти пока неизвестна

"Мама умерла…", — написала она

Нина Матвиенко

  • Народная артистка Украины, лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко, Герой Украины;
  • Родилась 10 октября 1947 в селе Неделище Емильчинского района Житомирской области;
  • После окончания музыкального училища Нина Матвиенко работала в Житомирском областном народном хоре им. Григория Веревки;
  • В 1968 году она стала солисткой хора;
  • Певица гастролировала по всему миру, выступая в США, Канаде, Европе, Азии.

Имеет различные награды:

  • Заслуженная артистка Украины (1978);
  • Народная артистка Украины (1985);
  • Государственная премия Украины имени Тараса Шевченко (1988);
  • Герой Украины (2007);
  • Орден князя Ярослава Мудрого V степени (2013);
  • Орден князя Ярослава Мудрого IV степени (2017);
  • Орден князя Ярослава Мудрого III степени (2022).

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 25 сентября скончался Андрей Иванчук. Он был народным депутатом 7-го, 8-го и 9-го созывов.