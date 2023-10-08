Умерла Нина Матвиенко
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Женщина имела множество наград
Утром 8 октября стало известно, что из жизни ушла герой Украины, знаменитая певица и актриса, Нина Матвиенко. Ей было 75 лет.
Об этом сообщила её дочь Тоня Матвиенко. Причина смерти пока неизвестна
"Мама умерла…", — написала она
Нина Матвиенко
- Народная артистка Украины, лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко, Герой Украины;
- Родилась 10 октября 1947 в селе Неделище Емильчинского района Житомирской области;
- После окончания музыкального училища Нина Матвиенко работала в Житомирском областном народном хоре им. Григория Веревки;
- В 1968 году она стала солисткой хора;
- Певица гастролировала по всему миру, выступая в США, Канаде, Европе, Азии.
Имеет различные награды:
- Заслуженная артистка Украины (1978);
- Народная артистка Украины (1985);
- Государственная премия Украины имени Тараса Шевченко (1988);
- Герой Украины (2007);
- Орден князя Ярослава Мудрого V степени (2013);
- Орден князя Ярослава Мудрого IV степени (2017);
- Орден князя Ярослава Мудрого III степени (2022).
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 25 сентября скончался Андрей Иванчук. Он был народным депутатом 7-го, 8-го и 9-го созывов.