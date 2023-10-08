Умерла Нина Матвиенко

Женщина имела множество наград

Утром 8 октября стало известно, что из жизни ушла герой Украины, знаменитая певица и актриса, Нина Матвиенко. Ей было 75 лет.

Об этом сообщила её дочь Тоня Матвиенко. Причина смерти пока неизвестна

"Мама умерла…", — написала она

Нина Матвиенко

Народная артистка Украины, лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко, Герой Украины;

Родилась 10 октября 1947 в селе Неделище Емильчинского района Житомирской области;

После окончания музыкального училища Нина Матвиенко работала в Житомирском областном народном хоре им. Григория Веревки;

В 1968 году она стала солисткой хора;

Певица гастролировала по всему миру, выступая в США, Канаде, Европе, Азии.

Имеет различные награды:

Заслуженная артистка Украины (1978);

Народная артистка Украины (1985);

Государственная премия Украины имени Тараса Шевченко (1988);

Герой Украины (2007);

Орден князя Ярослава Мудрого V степени (2013);

Орден князя Ярослава Мудрого IV степени (2017);

Орден князя Ярослава Мудрого III степени (2022).

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 25 сентября скончался Андрей Иванчук. Он был народным депутатом 7-го, 8-го и 9-го созывов.