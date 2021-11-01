Ніна Матвієнко розлучилася з чоловіком після 50 років у шлюбі: рідкісні сімейні фото пари

Співачка прожила у шлюбі з живописцем Петром Гончаром 50 років

У суботу, 30 жовтня, шанувальників української виконавиці Ніни Матвієнко приголомшила новина про розлучення своєї улюблениці з художником та музеєзнавцем Петром Гончаром. Подружжя прожило у шлюбі 50 років і виховало трьох дітей: синів Івана (1973), Андрія (1974) та доньку Антоніну (1981).

Про розлучення Матвінко розповіла у програмі "Позаочі" на телеканалі "Інтер".

"Я його попросила залишити мене. Він вважав, що він ще має своє життя, яке вибрав. Не було жодного скандалу, нічого. Тут було розуміння, що від нього вже ніякої користі в оселі. Як із козла молока ", — сказала зірка.

74-річна Народна артистка України вийшла заміж за Петра Гончара 1971 року. Чоловік — рідний племінник та прийомний син Народного художника України, заслуженого діяча мистецтв, скульптора, засновника домашнього музею української старовини Івана Макаровича Гончара (1911—1993). З 2009 року Петро Гончар – Заслужений діяч мистецтв України.

Ніна Матвієнко та Петро Гончар у молодості

Сини пішли шляхом батька, обидва вони — художники. 2005 року Іван Гончар прийняв постриг і тепер служить ієродияконом церкви Іоанна Богослова у Ніжині. Донька Антоніна Матвієнко – співачка, продовжує справу матері. 40-річна співачка в шлюбі зі співаком Арсеном Мірзояном.

Ніна Матвієнко та Петро Гончар з дітьми

На фото — Ніна Матвієнко, Тоня Матвієнко та Петро Гончар

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український співак Роман Скорпіон розповів, які стосунки його пов’язують із заміжньою Тонею Матвієнко.