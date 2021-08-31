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Роман Скорпіон розповів про стосунки з Тонею Матвієнко

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Роман Скорпіон розповів про стосунки з Тонею Матвієнко Новина оновлена 31 серпня 2021, 11:21
Роман Скорпіон і Тоня Матвієнко

Український співак прокоментував дует з Тонею Матвієнко.

Український співак, автор хітів "Поцілую", "Закохався" Роман Скорпіон ввірвався на музичний Олімп, і відразу зумів завоювати прихильність серед українського слухача.

"Телеграф" поспілкувався з артистом і поцікавився, чи є між ним та українською співачкою Тонею Матвієнко романтичні почуття, чутки про які зʼявились після виходу їх дуетної пісні.

Роман запевняє, що це лише вигадка, і лізти з родину Тоні і Арсена Мірзояна у нього навіть в думках не було.

"Якщо люди бачать у роботі двох творчих людей якісь стосунки, почуття, то однозначно вони є – бо не може вийти пісня без тих почуттів. Але ці почуття про дружбу, про синергію в творчості" — додав музикант.

Також, Скорпіон відмітив, що їх дуетна пісня створилась практично на одному диханні, і результат, який артисти отримали після виходу хіта, говорить сам за себе.

Повний текст інтервʼю з Романом Скорпіоном читайте на сайті "Телеграф" — Роман Скорпіон: Українська пісня опинилася в тренді, але дивно, що довелось так довго розкачуватись

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