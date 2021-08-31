Роман Скорпион рассказал об отношениях с Тоней Матвиенко

Украинский певец прокомментировал дуэт с Тоней Матвиенко.

Украинский певец, автор хитов "Поцілуй", "Закохався" Роман Скорпион ворвался на музыкальный Олимп, и сразу сумел завоевать популярность среди украинских слушателей.

"Телеграф" пообщался с артистом и поинтересовался, есть ли между ним и украинской певицей Тоней Матвиенко романтические чувства, слухи о которых появились после выхода их дуэтной песни.

Роман уверяет, что это лишь выдумка, и лезть с семью Тони и Арсена Мирзояна у него даже в мыслях не было.

"Если люди видят в работе двух творческих людей какие-то отношения, чувства, то однозначно они есть — потому что не может выйти песня без тех чувств. Но эти чувства о дружбе, о синергии в творчестве", — добавил музыкант.

Также, Скорпион заметил, что их дуэтная песня создалась практически на одном дыхании, и результат, который артисты получили после выхода хита, говорит сам за себя.

Полный текст интервью с Романом Скорпионом читайте на сайте "Телеграф" — Роман Скорпион: Украинская песня оказалась в тренде, но странно, что пришлось так долго раскачиваться