Нина Матвиенко развелась с мужем после 50-ти лет в браке: редкие семейные фото пары

Певица прожила в браке с живописцем Петром Гончаром 50 лет

В субботу, 30 октября, поклонников украинской исполнительницы Нины Матвиенко потрясла новость о разводе своей любимицы с художником и музееведом Петром Гончаром. Супруги прожили в браке 50 лет и воспитали троих детей: сыновей Ивана (1973), Андрея (1974) и дочь Антонину (1981).

О разводе Матвинко рассказала в программе "Позаочі" на телеканале "Интер".

"Я его попросила покинуть меня. Он считал, что он еще имеет свою жизнь, которую выбрал. Не было никакого скандала, ничего. Здесь было понимание, что от него уже никакой пользы в доме. Как из козла молока", — сказала звезда.

74-летняя Народная артистка Украины вышла замуж за Петра Гончара в 1971 году. Мужчина — родной племянник и приемный сын Народного художника Украины, заслуженного деятеля искусств, скульптора, основателя домашнего музея украинских древностей Ивана Макаровича Гончара (1911—1993). С 2009 года Петр Гончар — Заслуженный деятель искусств Украины.

Нина Матвиенко и Петр Гончар в молодости

Сыновья пошли по пути отца, оба они — художники. В 2005 году Иван Гончар принял постриг и теперь служит иеродиаконом церкви Иоанна Богослова в Нежине. Дочь Антонина Матвиенко – певица, продолжает дело матери. В ноябре 40-летняя певица выпустила с мужем Арсеном Мирзояном клип на песню "Вітер".

Нина Матвиенко и Петр Гончар с детьми

На фото - Нина Матвиенко, Тоня Матвиенко и Петр Гончар

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский певец Роман Скорпион рассказал, какие отношения его связывают с замужней Тоней Матвиенко.