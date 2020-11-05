Тоня Матвиенко в черно-белом клипе снялась со своим звездным мужем (Видео)

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая 10 октября поздравила свою маму Нину Метрофановну с 73-летием, порадовала своих поклонников новым музыкальным видео на песню "Вітер" ("Ветер").

В клипе снялся муж артистки, украинский певец Арсен Мирзоян, а также мотокаскадер Андрей Головня.

"Когда находишься в отношениях и встречаешь другого человека, который так же нравится, сталкиваешься с не поддающимися эмоциями и чувствами, которые порождают страх и чувство неопределенности. Об этом не говорят. Человек остается наедине с этими мыслями", - комментирует Матвиенко свой новый клип.

Режиссером клипа стал Виктор Скуратовский.

Фанаты артистки похвалили ее новую работу и оставили положительные отзывы.

Но некоторые посчитали видеоработу пустой, а сюжет клипа непонятным.

Ранее "Телеграф" писал, что Тоня Матвиенко приняла участие в записи официального саундтрека к фильму "Червоный. Без линии фронта".