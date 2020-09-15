"Червоный. Без линии фронта": клип на саундтрек к фильму (Видео)

Клип к саундтреку приквела фильма "Червоный" выпустили группа "Гайдамаки" и Тоня Матвиенко.

15 сентября в 19:30 в столичном парке им. Т. Шевченко в рамках проекта "Киновернисаж под открытым небом" с участием Александра Ярмолы и группы "Гайдамаки" и Тони Матвиенко состоится презентация клипа "Марш "Украина"", ставшего официальным саундтреком фильма "Червоный. Без линии фронта". Клип уже доступен на YouTube.

"Червоный. Без линии фронта" - это приквел известного фильма "Червоный", который вышел в национальный прокат на День независимости в 2017 году. Авторы фильма: режиссеры-постановщики Заза Буадзе и Тарас Ткаченко.

В ролях снимались Николай Береза (Даниил Червоный), Максим Панченко (Дорош), Олег Стефан (Ворон), Орест Пастух (Зенон), Андрей Мельник (Мирон), Владимир Губанов (Калюжный), Даша Плахтий (Ульяна). Фронтмен группы "Гайдамаки" Александр Ярмола исполнил в ленте роль старшего агента польской дефензивы.

Следующий фильм серии - " Червоный. Огненный круг". Это проект, который станет продолжением истории и раскроет подробнее судьбу героя - украинского повстанца Даниила Червоного.

События фильма "Червоный. Огненный круг" происходят в период между 1943-1946 годами, и лента продолжает историю, начатую "Червоным. Без линии фронта", и предшествует фильму "Червоный". Таким образом, вся кинотрилогия охватит период украинской истории 1938-1948 гг.

Напомним, что гурт "Гайдамаки" и Тоня Матвиенко уже во второй раз присоединились к созданию саундтрека к фильмам об истории украинского повстанческого движения и судьбе командира УПА Даниила Червоного.