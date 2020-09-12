Amerikraine Dream: певица Алина Паш порадовала фанов выпуском нового альбома о здоровом патриотизме

"Amerikraine - это честно о нас, украинцах, которые в погоне за фантомной "американской мечтой" и лучшей жизнью слепо игнорируют титанические изменения, происходящие в Украине здесь и сейчас, и которые способны произойти полноценно только благодаря нам самим. Amerikraine - иронические треки о здоровом патриотизме. Украина - это Мы, а не кто-то. Она независима и вместе с тем современная и открытая", - говорит певица о новом альбоме.
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Amerikraine состоит из 6 штатов-треков:
ACCENT сделан с космополитом мистической музыки Brodinski. Это штат, где все о наших акцентах, корнях, откуда Мы все родом.
HATE - штат чистой ненависти.
DENGI (MONEY) - цыганский штат и рассказ об одном счастливчике-неудачнике
GENTLEMAN - восторженный штат с танцевальными мотивами.
N.U.M. (NOBODY UNDERSTANDS ME (LIVE) наверное, самый мощный штат с явной Queen Of This Show.
VYSOKOMIRNI (ARROGANT) - согревающая интерлюдия к Amerikraine с местным туристом XXVKadr.
Большинству поклонников певицы понравился альбом: "Заряд", "Воу, энергия", "Боже, пушка".