"Сумно": Alyona Alyona поднимает тему насилия в новом треке (Видео)

Украинская рэперша Alyona Alyona посвятила видео "Сумно" всем тем, кто был подвержен насилию.

В своем творчестве украинская реп-исполнительница Alyona Alyona откликается на главные социальные потрясения в Украине и просит не молчать.

Новую песню Сумно Alyona Alyona посвятила жертвам насилия. А главной героиней видео стала Анастасия Луговая — в начале августа ее жестоко избили в поезде Мариуполь-Киев и едва не изнасиловали в присутствии маленького сына.

До того как стать популярным украинским репером, Алена Савраненко работала кроме воспитательницы в детском саду инспектором социальной службы. За время работы в социальной службе Alyona Alyona была свидетельницей множества историй, в которых люди страдали, боялись, боролись за жизнь и за детей, пытались быть услышанными.

"Большинство из тех, кто обращался в социальную службу, боялись говорить о физических расправах над собой. Поэтому для меня большим поступком стало согласие Анастасии принять участие в съемках, потому что она как никто понимает смысл моего текста. Она не молчала! И я призываю каждого человека, пережившего насилие над собой или ставшего его свидетелем: расскажите об этом, не молчите об этом! Ведь если хоть одна жизнь будет спасена — это уже большое достижение!", — призывает реп-исполнительница.

"Это как слова с моей души, будто написаны мной. Когда я была в больнице, мне очень хотелось кричать о том, что не надо молчать о насилии и не надо стесняться этой темы. Своим примером я хочу показать — нечего бояться! Пришло время менять свою жизнь к лучшему. Также хочется отметить: люди не будьте равнодушными к ситуациям, которые происходят на ваших глазах, приходите на помощь.

Нам с сыном никто не помог, и мы спаслись благодаря чуду. Только представьте сколько таких людей, которые спасаются благодаря чуду. А со сколькими это чудо не происходит… Спасибо всей команде за то, что поднимаете такие важные темы. Спасибо, что помогаете двигаться в лучшее будущее!", — поделилась Анастасия Луговая.

Реп-исполнительница также напомнила телефоны горячей линии для помощи жертвам насилия, которые работают бесплатно, анонимно, круглосуточно и конфиденциально: 116123 и 0800500335.