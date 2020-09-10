Скачать
Четверг, 10.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Штрафы и тюрьма: В МОН рассказали, что грозит директорам школ за нарушение карантина
Штрафы и тюрьма: В МОН рассказали, что грозит директорам школ за нарушение карантина
Лукашенко: Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал
Лукашенко: Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал
Защитник Динамо перенес операцию
Защитник Динамо перенес операцию
Кевина Спейси снова обвиняют в сексуальном домогательстве
Кевина Спейси снова обвиняют в сексуальном домогательстве

"Сумно": Alyona Alyona поднимает тему насилия в новом треке (Видео)

"Сумно": Alyona Alyona поднимает тему насилия в новом треке (Видео)
14:00 Сегодня Телеграф nv.ua
Украинская рэперша Alyona Alyona посвятила видео "Сумно" всем тем, кто был подвержен насилию.

В своем творчестве украинская реп-исполнительница Alyona Alyona откликается на главные социальные потрясения в Украине и просит не молчать.

Новую песню Сумно Alyona Alyona посвятила жертвам насилия. А главной героиней видео стала Анастасия Луговая — в начале августа ее жестоко избили в поезде Мариуполь-Киев и едва не изнасиловали в присутствии маленького сына.

До того как стать популярным украинским репером, Алена Савраненко работала кроме воспитательницы в детском саду инспектором социальной службы. За время работы в социальной службе Alyona Alyona была свидетельницей множества историй, в которых люди страдали, боялись, боролись за жизнь и за детей, пытались быть услышанными.

"Большинство из тех, кто обращался в социальную службу, боялись говорить о физических расправах над собой. Поэтому для меня большим поступком стало согласие Анастасии принять участие в съемках, потому что она как никто понимает смысл моего текста. Она не молчала! И я призываю каждого человека, пережившего насилие над собой или ставшего его свидетелем: расскажите об этом, не молчите об этом! Ведь если хоть одна жизнь будет спасена — это уже большое достижение!", — призывает реп-исполнительница.

"Это как слова с моей души, будто написаны мной. Когда я была в больнице, мне очень хотелось кричать о том, что не надо молчать о насилии и не надо стесняться этой темы. Своим примером я хочу показать — нечего бояться! Пришло время менять свою жизнь к лучшему. Также хочется отметить: люди не будьте равнодушными к ситуациям, которые происходят на ваших глазах, приходите на помощь.

Колоритное сочетание: Настя Каменских представила новый клип (Видео)

Нам с сыном никто не помог, и мы спаслись благодаря чуду. Только представьте сколько таких людей, которые спасаются благодаря чуду. А со сколькими это чудо не происходит… Спасибо всей команде за то, что поднимаете такие важные темы. Спасибо, что помогаете двигаться в лучшее будущее!", — поделилась Анастасия Луговая.

Реп-исполнительница также напомнила телефоны горячей линии для помощи жертвам насилия, которые работают бесплатно, анонимно, круглосуточно и конфиденциально: 116123 и 0800500335.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Песня, Трек, Alyona Alyona.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Глывинский рассказал о важном шаге Шевченко после разгрома от Испании (Видео)
02 10 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Кадровые ротации в Кабмине: Арахамия рассказал, кого точно не отправят в отставку
04 СМИ: Навальный должен был умереть в самолете и выжил лишь благодаря случайности
05 Отравление Навального: в Германии объяснили, почему не отправляли данные России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Состояние удовлетворительное&quot;: Главнокомандующий ВСУ Хомчак заболел коронавирусом
Главнокомандующий ВСУ Хомчак заболел коронавирусом
В Умани хасиды снесли карантинные ограждения: видео погрома
В Умани хасиды снесли карантинные ограждения: видео
Угрожали убить или посадить на 25 лет: Колесникова подала заявление в СК
Угрожали убить или посадить на 25 лет: Колесникова подала заявление в СК
Презентация Apple: где и когда смотреть прямую трансляцию онлайн
Презентация Apple: где и когда смотреть прямую трансляцию онлайн
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь