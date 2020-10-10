Тоня Матвиенко трогательным фото поздравила маму с днем рождения

Народная артистка Украины Нина Матвиенко празднует 10 октября свой день рождения. Исполнительнице исполнилось 73 года.

Певица Тоня Матвиенко поздравила звездную маму с праздником теплым совместным фото. Снимок был опубликован на личной странице певицы в Инстаграме.

"Моя родная. Многая лета Вам!", - пожелала Тоня своей знаменитой матери.

View this post on Instagram A post shared by Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) on Oct 10, 2020 at 2:46am PDT

Популярная певица Светлана Тарабарова "от всего сердца поздравила украинский клад Нину Метрофановну".

Подписчики также пожелали Нине Митрофановне всего самого лучшего: "С Днем рождения Легенда! Еще много лет Вам для нас и наших детей", "Только самые теплые поздравления вашей маме. Человек с большой буквы, светлая, добрая, талантливая, красивая, мудрая, отзывчивая... Многая лета, Нина Митрофановна!", "Тоня, искренние поздравления вашей маме. Многая лета. Очень люблю слушать музыку в ее исполнении (и в вашем тоже)", "Поздравляю, самые искренние пожелания! Здоровья!".

Напомним, совсем недавно Тоня Матвиенко опубликовала видео, на котором показала танцующую Нину Митрофановну возле дома.

Как ранее сообщал "Телеграф", 10 октября также отмечает свой день рождения российский предприниматель и миллиардер, основатель Telegram Павел Дуров, который раскрыл свои секреты продления молодости.