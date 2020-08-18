"Танцы": 72-летняя Нина Матвиенко "зажгла" под губную гармошку

Милое видео Антонина опубликовала на своей странице в Instagram.
На нем Нина Митрофановна "зажигает" под музыку губной гармошки. Но как оказалось играл на ней не Арсен Мирзоян (Мужчина Антонины), а Сергей Асафатов - солист группы Jazzforacat, участник популярного талант-шоу Х-фактор и Голос страны 10.
"Нет, это не Арсений. Это Сергей," - озвучила Тоня. Публикацию певица подписала так: "Танцы @asafatov_official. Дома Лучшее. Лето 2020".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Также, Тоня провела зрителям "экскурсию" по своему саду, показала дочь Нину, которая каталась на качелях, и помидоры, которые вырастила ее мама.