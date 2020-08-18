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"Танцы": 72-летняя Нина Матвиенко "зажгла" под губную гармошку

"Танцы": 72-летняя Нина Матвиенко "зажгла" под губную гармошку
21:06 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram
Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась домашним видео, на котором ее мама, народная артистка Украины Нина Матвиенко, танцует возле дома.

Милое видео Антонина опубликовала на своей странице в Instagram.

На нем Нина Митрофановна "зажигает" под музыку губной гармошки. Но как оказалось играл на ней не Арсен Мирзоян (Мужчина Антонины), а Сергей Асафатов - солист группы Jazzforacat, участник популярного талант-шоу Х-фактор и Голос страны 10.

"Нет, это не Арсений. Это Сергей," - озвучила Тоня. Публикацию певица подписала так: "Танцы @asafatov_official. Дома Лучшее. Лето 2020".

 
 
 
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Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

Самое большое счастье: Тоня Матвиенко показала младшую дочь

Также, Тоня провела зрителям "экскурсию" по своему саду, показала дочь Нину, которая каталась на качелях, и помидоры, которые вырастила ее мама.

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Все по теме:

Певица, Тоня Матвиенко, Нина Матвиенко.

Автор:

Телеграф
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