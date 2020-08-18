"Танцы": 72-летняя Нина Матвиенко "зажгла" под губную гармошку

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась домашним видео, на котором ее мама, народная артистка Украины Нина Матвиенко, танцует возле дома.

Милое видео Антонина опубликовала на своей странице в Instagram.

На нем Нина Митрофановна "зажигает" под музыку губной гармошки. Но как оказалось играл на ней не Арсен Мирзоян (Мужчина Антонины), а Сергей Асафатов - солист группы Jazzforacat, участник популярного талант-шоу Х-фактор и Голос страны 10.

"Нет, это не Арсений. Это Сергей," - озвучила Тоня. Публикацию певица подписала так: "Танцы @asafatov_official. Дома Лучшее. Лето 2020".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 16 Авг 2020 в 6:59 PDT

Также, Тоня провела зрителям "экскурсию" по своему саду, показала дочь Нину, которая каталась на качелях, и помидоры, которые вырастила ее мама.