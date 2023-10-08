Найвідоміші пісні Ніни Матвієнко: в списку не тільки "Сіла птаха" та "Колискова" (відео)

Найвідоміші пісні у виконанні заслуженої артистки

У вівторок, 10 жовтня, відомій українській виконавиці та актрисі Ніні Матвієнко мало виповнитись 76 років, але зірка не дожила до свого дня народження декілька днів. Сьогодні стало відомо про смерть артистки.

Ніна Митрофанівна виступала в Мексиці, Канаді, Сполучених Штатах, Чехії, Польщі, Фінляндії, Кореї, Франції та країнах Латинської Америки. У репертуарі зірки — різноманітні народні пісні, включаючи обрядові, ліричні, гумористичні, пісні-балади і також українські пісні XVII—XVIII століть.

Вона мала можливість співпрацювати з відомими українськими композиторами сучасності, такими як Євген Станкович, Олег Кива, Мирослав Скорик, Ірина Кириліна, Ганна Гаврилець і багатьма іншими, які створювали музику спеціально для неї.

Найвідоміші композиції Ніни Матвієнко

"Чарівна скрипка"

"Пісня про матір"

"Сміються, плачуть солов'ї"

"Колискова"

"Сіла птаха"

"Квітка душа"

"Що то за предиво"

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