Два роки без Жана-Поля Бельмондо. Топ-6 великих фільмів французького актора (відео)

У сучасному французькому кіно конкуренти Бебеля так і не з’явилися

Два роки тому не стало великого актора Жана-Поля Бельмондо, який був одним з уособлювань французького кіно протягом кількох десятиліть. Цей нескінченно привабливий кіноактор із простецькою зовнішністю хлопця по сусідству був загальним улюбленцем – усі жінки любили Бельмондо, а глядачам-чоловікам легко було з ним ідентифікувати.

На згадку про Бебеля, як його називали шанувальники, "Телеграф" пропонує згадати найкращі фільми Бельмондо.

"На останньому диханні" (1960)

Фільм, який став символом радикальних експериментів Нової хвилі французького кіно, а режисер Жан–Люк Годар та виконавець головної ролі Жан–Поль Бельмондо – відповідно, її обличчями. Образ привабливого злочинця з хуліганською пикою 27-річного Бельмондо, який живе тут і зараз, згодом стане штампом гангстерських фільмів. А експерименти Годара, незважаючи на всю неоднозначність, довго ще надихатимуть кінематографістів усього світу. Кумедна деталь: в американському рімейку головну роль зіграв Річард Гір.

"Стукач" (1962)

Ще один великий режисер французького кіно – співак гангстерського підпілля Жан—П’єр Мельвілль. І ще один культовий фільм 1960-х, драма "Стукач". Бельмондо, який ще не забронзовів в образах суворих комісарів і принципових "професіоналів", блискуче втілив складну роль гангстера, який веде смертельно небезпечну гру з подільниками та поліцією. "Стукач" став першим серед гангстерських шедеврів Мельвіля, що поєднують холодний формалізм стилю та справжню драму героїв фільму. Фінальна репліка вмираючого героя в телефонній будці: "Фаб’єна, я сьогодні ввечері не прийду", – ось вже сьоме десятиліття розбиває серця кіноманів.

"Борсаліно" (1970)

П’ятий спільний фільм Бельмондо та Алена Делона став найуспішнішим кінодуетом двох головних французьких акторів 1960-80-х років. Пригоди двох сіцілійських мафіозі, легендарних гангстерів Франсуа Спіріто та Поля Карбона, перенесені на екран, стали взірцем глядацького хіта кримінального жанру. Гарні герої у стильних костюмах, прекрасні жінки, трохи гумору, трохи сентиментальності, історія успіху та міцної чоловічої дружби. Само собою, реальні прототипи – вбивці та відморозки, були нескінченно далекими від симпатичних персонажів Делона та Бельмондо. Французи люблять романтизувати своїх "поганців".

"Надзвичайний" (1973)

Одна з найкращих комедій за участю Бельмондо, яка мала великий успіх у радянському прокаті. Сором’язлива маленька людина, письменник-невдаха реалізує свої комплекси в серії книг про елегантного та безстрашного таємного агента – у своїй уяві він оточений першими красунями та і жорстоко мститься на сторінках книг кривдникам із реального життя. Зворушлива і смішна лавсторі з героїнею Жаклін Біссет поєднується з кумедними пародіями на бондіану. А Бельмондо блискуче вдається втілити обидва образи — і боязкого інтелігента, і самозакоханого бовдура-супермена. З радянськими глядачами теж вийшло смішно: їм пощастило побачити пародію на фільми про агента 007 раніше за оригінали.

"Ставіський" (1974)

Серж–Олександр Ставіський – страшний сон передвоєнної Франції, міжнародний аферист, який ледь не обвалив 1934 року економіку республіки. (До речі, народився цей "великий комбінатор" під Києвом.) Бельмондо вдалося переконливо передати образ дуже привабливого легендарного авантюриста, який зміг обвести навколо пальця найкращі уми Франції. Але з глибоко захованим всередині божевіллям, що штовхало його на дивні, самогубні вчинки, які приведуть кінець-кінцем Стависького до загибелі. Як не дивно, фільм іменитого Альона Рене не мав успіху, і Бельмондо на довгі роки зосередиться на бойовиках, детективах та комедіях, де експлуатуватиме вже знайдені образи.

"Професіонал" (1981)

Воістину народний фільм – причому не лише у нас, а й на батьківщині героя. Саме під тему з "Професіонала" авторства Енніо Морріконе 9 серпня 2021 року Франція проводила Бельмондо в останню путь. (І, звичайно ж, під незмовний гул оплесків.) За доброю французькою традицією, всі збіги з реальними подіями та персонажами недавньої історії зовсім не випадкові, що додало фільму сенсаційності. А сама історія найманця зі своїм кодексом честі, який йде до самого кінця, на вірну загибель, виразно перегукується з одним із головних фільмів багаторічного друга та конкурента Бельмондо — Альона Делона та його "Самураєм".

Раніше "Телеграф" писав, що на Netflix виходить перший фільм, продюсований Бараком та Мішель Обама.