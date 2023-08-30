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Спін-офф "Хлопаків", серіал Спілберга і знову Джон Вік. Серіальні прем’єри вересня (відео)

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Олексій Росовецький Олексій Росовецький
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Мел Гібсон приєднався до всесвіту "Джона Віка" Новина оновлена 30 серпня 2023, 17:50
Мел Гібсон приєднався до всесвіту "Джона Віка". Фото Collider

Серіал про військових льотчиків Другої світової "Володарі повітря" йшов до глядачів десять років

Закінчується "мертвий сезон" прем’єр – як фільмів, так і серіалів. У вересні на нас чекають продовження "Ранкового шоу" (3 сезон), "Американської історії жахів" (12 сезон) та "Статевого виховання" (4 сезон). А також кілька нових шоу, які дозволять нам відволіктися від тягаря воєнного часу та щоденних повітряних тривог.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа". Сайт зібрав для вас найпомітніші прем’єри осені.

"Той, кого підмінили" (The Changeling)

Прем’єра: 8 вересня на Apple TV+ вийдуть перші три епізоди

Містичний хорор, екранізація однойменного бестселера Віктора Лаваля, якого називають послідовником Лавкрафта – що з урахуванням походження письменника (син білого американця та чорношкірої жінки з Уганди) звучить несподівано.

Але сюжет цієї "темної казки Нью-Йорка", як анонсують книгу, більше нагадує інший класичний хорор, "Дитину Розмарі" Айри Левіна, оскільки в центрі історії – новонароджений малюк, який не той, ким здається.

Головного героя у виконанні Лейкіта Стенфілда ("Вибачте, що потурбував", "Юда та чорний месія") мучать містичні сни, пов’язані з темним минулим. Його дружина, яка важко переживає вагітність та післяпологову депресію, одного разу зникає разом із сином, і герой вирушає на пошуки, попутно відкриваючи страшні таємниці власного походження.

Режисером виступила кліпмейкер Меліна Мацукас, яка раніше працювала з Бейонсе та Ріанною: на її рахунку лише дебютна картина "Квін та Слім" (2019) із зіркою фільмів Джордана ПілаДенієлом Калуя. Тож буде, як мінімум, видовищно.

"Повелители повітря" (Masters of the Air)

Прем’єра, за деякими даними, 20 вересня на Apple TV+

Свіжого ролика поки немає, задовольняємося кадрами із серіалу

Довгоочікуваний серіал про льотчиків Другої світової – в основі лежить історія подвигів Восьмої повітряної армії ВПС США, що боролися на Європейському континенті. Звучить інтригуюче: його творці Том Хенкс та Стівен Спілберг на військовій темі, як то кажуть, собаку з’їли. Бюджет становив, за різними даними, від 200 до 300 млн. доларів.

Спочатку серіал був анонсований у 2013 році для каналу HBO, через шість років його перекупили Apple TV+, потім почалася пандемія – загалом, зйомки розпочали лише на початку 2012-го. Легка рука Спілберга передбачає видовищні сцени захоплюючих повітряних боїв. А команда мрії, яка брала участь у створенні серіалу, обіцяє, що "Володарі повітря" стануть одним із найголовніших серіалів року.

Судіть самі: половину епізодів із восьми поставив Кегі Фукунага, творець першого (і найкращого) сезону "Справжнього детектива", а також не менш гучну останню серію бондіани з Деніелом Крейгом. Серед інших режисерів – ветеран "Клана Сопрано" та "Гри престолів" Тім Ван Паттен, а в головних ролях Остін Батлер ("Елвіс") та Баррі Кеоган (Серіал "Чорнобиль").

"Континенталь" (The Continental)

Прем’єра: 22 вересня на каналі Peacock

Ще один давно обіцяний проект — приквел до тетралогії "Джон Вік", міні-серіал з трьох епізодів, присвячений Уїнстону Скотту, керуючому мережі готелів "Континенталь", де можуть знайти притулок професійні кілери з усіх куточків світу.

Дія відбувається в Нью-Йорку 1975 року, але судячи з трейлера, в серіалі не так багато від класики гангстерського кіно 70-х на кшталт "Друзів Едді Койла" або "По той бік від 101-ї вулиці". Здебільшого це той самий каскадерський балет насильництва із підозріло влучною стріляниною по-македонськи. Що, погодьтеся, встигло набити оскому вже до середини франшизи про кілера російської мафії на прізвисько Баба-Яга.

До того ж серіал поставив не режисер "Джона Віка", легендарний каскадер Чед Стахелскі, а один із братів Х’юзов. (Напевно, їхня найкраща робота – екранізація графічного роману Алана Мура "З пекла" з Джонні Деппом у головній ролі.)

Також обійшлося без Єна Макшейна, виконавця ролі Вінстона в оригінальних фільмах. Зате у другорядних ролях — сам Мел Гібсон та колоритний Пітер Грін, який зіграв Зеда в "Кримінальному чтиві".

"Покоління "Ві" (Gen V)

Прем’єра: 29 вересня на Amazon Prime Video вийдуть перші три епізоди

А насамкінець – подарунок шанувальникам супергеройських серіалів. "Покоління "Ві" є спін-оффом популярного шоу "Хлопаків" і розвивається паралельно четвертому сезону історії месників, які протистоять "поганим" супергероям.

Він розповідає про коледж, де майбутніх суперменів та диво-жінок навчають розвитку надздібностей. Звісно ж, тлом для цієї історії стануть щоденні проблеми: і академічні, і особисті. (Торічний успіх "Уенсдей" показав, що глядачі скучили за всесвітом Гаррі Поттера, який дозволяє поностальгувати за шкільними роками чудовими.) А ще, звичайно ж, доведеться світ рятувати, як і належить супергероям.

Чи зможе "Ві" перевершити популярність "Хлопаків", покаже час. Але надії є: серед творців серіалу – шоураннер самих "Хлопаків" Ерік Крипке та Сет Роген ("Зелений шершень", "Сорокалітній незайманий"), який не потребує зайвих рекомендацій. В акторському складі помічені легендарний Кленсі Браун ("Втеча з Шоушенка", серіал "Карнавал") та син Арнольда Шварценеггера Патрік.

Раніше "Телеграф" писав, що на Netflix виходить перший фільм, продюсований Бараком та Мішель Обама.

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#Стівен Спілберг #Мел Гібсон #Прем'єри #Серіали #Джон Вік