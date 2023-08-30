Спін-офф "Хлопаків", серіал Спілберга і знову Джон Вік. Серіальні прем’єри вересня (відео)

Серіал про військових льотчиків Другої світової "Володарі повітря" йшов до глядачів десять років

Закінчується "мертвий сезон" прем’єр – як фільмів, так і серіалів. У вересні на нас чекають продовження "Ранкового шоу" (3 сезон), "Американської історії жахів" (12 сезон) та "Статевого виховання" (4 сезон). А також кілька нових шоу, які дозволять нам відволіктися від тягаря воєнного часу та щоденних повітряних тривог.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа". Сайт зібрав для вас найпомітніші прем’єри осені.

"Той, кого підмінили" (The Changeling)

Прем’єра: 8 вересня на Apple TV+ вийдуть перші три епізоди

Містичний хорор, екранізація однойменного бестселера Віктора Лаваля, якого називають послідовником Лавкрафта – що з урахуванням походження письменника (син білого американця та чорношкірої жінки з Уганди) звучить несподівано.

Але сюжет цієї "темної казки Нью-Йорка", як анонсують книгу, більше нагадує інший класичний хорор, "Дитину Розмарі" Айри Левіна, оскільки в центрі історії – новонароджений малюк, який не той, ким здається.

Головного героя у виконанні Лейкіта Стенфілда ("Вибачте, що потурбував", "Юда та чорний месія") мучать містичні сни, пов’язані з темним минулим. Його дружина, яка важко переживає вагітність та післяпологову депресію, одного разу зникає разом із сином, і герой вирушає на пошуки, попутно відкриваючи страшні таємниці власного походження.

Режисером виступила кліпмейкер Меліна Мацукас, яка раніше працювала з Бейонсе та Ріанною: на її рахунку лише дебютна картина "Квін та Слім" (2019) із зіркою фільмів Джордана Піла — Денієлом Калуя. Тож буде, як мінімум, видовищно.

"Повелители повітря" (Masters of the Air)

Прем’єра, за деякими даними, 20 вересня на Apple TV+

Свіжого ролика поки немає, задовольняємося кадрами із серіалу

Довгоочікуваний серіал про льотчиків Другої світової – в основі лежить історія подвигів Восьмої повітряної армії ВПС США, що боролися на Європейському континенті. Звучить інтригуюче: його творці Том Хенкс та Стівен Спілберг на військовій темі, як то кажуть, собаку з’їли. Бюджет становив, за різними даними, від 200 до 300 млн. доларів.

Спочатку серіал був анонсований у 2013 році для каналу HBO, через шість років його перекупили Apple TV+, потім почалася пандемія – загалом, зйомки розпочали лише на початку 2012-го. Легка рука Спілберга передбачає видовищні сцени захоплюючих повітряних боїв. А команда мрії, яка брала участь у створенні серіалу, обіцяє, що "Володарі повітря" стануть одним із найголовніших серіалів року.

Судіть самі: половину епізодів із восьми поставив Кегі Фукунага, творець першого (і найкращого) сезону "Справжнього детектива", а також не менш гучну останню серію бондіани з Деніелом Крейгом. Серед інших режисерів – ветеран "Клана Сопрано" та "Гри престолів" Тім Ван Паттен, а в головних ролях Остін Батлер ("Елвіс") та Баррі Кеоган (Серіал "Чорнобиль").

"Континенталь" (The Continental)

Прем’єра: 22 вересня на каналі Peacock

Ще один давно обіцяний проект — приквел до тетралогії "Джон Вік", міні-серіал з трьох епізодів, присвячений Уїнстону Скотту, керуючому мережі готелів "Континенталь", де можуть знайти притулок професійні кілери з усіх куточків світу.

Дія відбувається в Нью-Йорку 1975 року, але судячи з трейлера, в серіалі не так багато від класики гангстерського кіно 70-х на кшталт "Друзів Едді Койла" або "По той бік від 101-ї вулиці". Здебільшого це той самий каскадерський балет насильництва із підозріло влучною стріляниною по-македонськи. Що, погодьтеся, встигло набити оскому вже до середини франшизи про кілера російської мафії на прізвисько Баба-Яга.

До того ж серіал поставив не режисер "Джона Віка", легендарний каскадер Чед Стахелскі, а один із братів Х’юзов. (Напевно, їхня найкраща робота – екранізація графічного роману Алана Мура "З пекла" з Джонні Деппом у головній ролі.)

Також обійшлося без Єна Макшейна, виконавця ролі Вінстона в оригінальних фільмах. Зате у другорядних ролях — сам Мел Гібсон та колоритний Пітер Грін, який зіграв Зеда в "Кримінальному чтиві".

"Покоління "Ві" (Gen V)

Прем’єра: 29 вересня на Amazon Prime Video вийдуть перші три епізоди

А насамкінець – подарунок шанувальникам супергеройських серіалів. "Покоління "Ві" є спін-оффом популярного шоу "Хлопаків" і розвивається паралельно четвертому сезону історії месників, які протистоять "поганим" супергероям.

Він розповідає про коледж, де майбутніх суперменів та диво-жінок навчають розвитку надздібностей. Звісно ж, тлом для цієї історії стануть щоденні проблеми: і академічні, і особисті. (Торічний успіх "Уенсдей" показав, що глядачі скучили за всесвітом Гаррі Поттера, який дозволяє поностальгувати за шкільними роками чудовими.) А ще, звичайно ж, доведеться світ рятувати, як і належить супергероям.

Чи зможе "Ві" перевершити популярність "Хлопаків", покаже час. Але надії є: серед творців серіалу – шоураннер самих "Хлопаків" Ерік Крипке та Сет Роген ("Зелений шершень", "Сорокалітній незайманий"), який не потребує зайвих рекомендацій. В акторському складі помічені легендарний Кленсі Браун ("Втеча з Шоушенка", серіал "Карнавал") та син Арнольда Шварценеггера Патрік.

Раніше "Телеграф" писав, що на Netflix виходить перший фільм, продюсований Бараком та Мішель Обама.