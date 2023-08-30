Спин-офф "Пацанов", сериал Спилберга и снова Джон Уик. Сериальные премьеры сентября (видео)

Сериал о военных летчиках Второй мировой "Повелители воздуха" шел к зрителям десять лет

Заканчивается "мертвый сезон" премьер – как фильмов, так и сериалов. В сентябре нас ждут продолжения "Утреннего шоу" (3 сезон), "Американской истории ужасов" (12 сезон) и "Полового воспитания" (4 сезон). А также несколько новых шоу, которые позволят нам отвлечься от тягот военного времени и ежедневных воздушных тревог.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа". Сайт собрал наиболее заметные премьеры осени.

"Подменыш" (The Changeling)

Премьера: 8 сентября на Apple TV+ выйдут первые три эпизода

Мистический хоррор, экранизация одноименного бестселлера Виктора Лаваля, которого называют последователем Лавкрафта – что с учетом происхождения писателя (сын белого американца и чернокожей женщины из Уганды) звучит довольно неожиданно.

Но сюжет этой "темной сказки Нью-Йорка", как анонсируют книгу, больше напоминает другой классический хоррор, "Ребенка Розмари" Айры Левина, поскольку в центре истории – новорожденный малыш, который не тот, кем кажется.

Главного героя в исполнении Лейкита Стэнфилда ("Простите за беспокойство", "Иуда и черный мессия") мучают мистические сны, связанные с темным прошлым. Его жена, тяжело переживающая беременность и послеродовую депрессию, однажды исчезает вместе с сыном, и герой отправляется на поиски, попутно открывая страшные тайны собственного происхождения.

Режиссером выступила клипмейкер Мелина Мацукас, ранее работавшая с Бейонсе и Рианной: на ее счету только дебютная картина "Квин и Слим" (2019) со звездой фильмов Джордана Пила — Дэниелом Калуя. Так что будет, как минимум, зрелищно.

"Повелители воздуха" (Masters of the Air)

Премьера, по некоторым данным, 20 сентября на Apple TV+

Свежего ролика пока нет, довольствуемся кадрами из сериала

Долгожданный сериал о летчиках Второй мировой – в основе лежит история подвигов Восьмой воздушной армии ВВС США, сражавшихся на Европейском континенте. Звучит интригующе: его создатели Том Хэнкс и Стивен Спилберг на военной теме, что называется, собаку съели. Бюджет составил, по разным данным, от 200 до 300 млн долларов.

Изначально сериал был анонсирован в 2013 году для канала HBO, через шесть лет его перекупили Apple TV+, затем началась пандемия – в общим, к съемкам приступили только в начале 2012-го. Легкая рука Спилберга предполагает зрелищные сцены захватывающих воздушных сражений. А команда мечты, принимавшая участие в создании сериала, обещает, что "Повелители воздуха" станут одним из самых главных сериалов года.

Судите сами: половину эпизодов из восьми поставил Кэги Фукунага, создатель первого (и лучшего) сезона "Настоящего детектива", а также не менее громкую последнюю серию бондианы с Дэниелом Крейгом. Среди других режиссеров – ветеран "Клана Сопрано" и "Игры престолов" Тим Ван Паттен, а в главных ролях Остин Батлер ("Элвис") и Барри Кеоган (Сериал "Чернобыль").

"Континенталь" (The Continental)

Премьера: 22 сентября на канале Peacock

Еще один давно обещанный проект – приквел к тетралогии "Джон Уик", мини-сериал из трех эпизодов, посвященный Уинстону Скотту, управляющему сети отелей "Континенталь", где могут найти прибежище профессиональные киллеры со всех уголков мира.

Действие происходит в Нью-Йорке 1975 года, но судя по трейлеру, в сериале не так уж и много от классики гангстерского кино 70-х наподобие "Друзей Эдди Койла" или "По ту сторону от 101-й улицы". По большей части все тот же каскадерский балет членовредительства и подозрительно меткой стрельбы по-македонски. Что, согласитесь, успело набить оскомину уже к середине франшизы про киллера русской мафии по прозвищу "Баба-Яга".

К тому же сериал поставил не режиссер "Джона Уика", легендарный каскадер Чед Стахелски, а один из братьев Хьюзов. (Наверное, их лучшая работа – экранизация графического романа Алана Мура "Из ада" с Джонни Деппом в главной роли.)

Также обошлось без Иена Макшейна, исполнителя роли Уинстона в оригинальных фильмах. Но зато во второстепенных ролях – сам Мел Гибсон и колоритный Питер Грин, сыгравший Зеда в "Криминальном чтиве".

"Поколение "Ви" (Gen V)

Премьера: 29 сентября на Amazon Prime Video выйдут первые три эпизода

А напоследок – подарок поклонникам супергеройских сериалов. "Поколение "Ви" представляет собой спин-офф популярного шоу "Пацаны" и развивается параллельно четвертому сезону истории мстителей, противостоящих "плохим" супергероям.

Он рассказывает о колледже, где будущих суперменов и чудо-женщин обучают развитию сверхспособностей. Конечно же, фоном для этой истории станут ежедневные проблемы: и академические, и личные. (Прошлогодний успех "Уэнсдей" показал, что зрители соскучились за вселенной Гарри Поттера, позволяющей поностальгировать за школьными годами чудесными.) А еще, конечно же, придется мир спасать, как и полагается супергероям.

Сможет ли "Ви" превзойти популярность "Пацанов", покажет время. Но надежды есть: среди создателей сериала – шоураннер, собственно, "Пацанов" Эрик Крипке и не нуждающийся в особом представлении Сет Роген ("Зеленый шершень", "Сорокалетний девственник"). В актерском составе замечены легендарный Клэнси Браун ("Побег из Шоушенка", сериал "Карнавал") и сын Арнольда Шварценеггера Патрик.

Ранее "Телеграф" писал, что на Netflix выходит первый фильм, продюсированный Бараком и Мишель Обама.