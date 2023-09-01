З Днем знань! Найкращі голлівудські фільми про школу та школярів (відео)

Від всесвіту Гаррі Поттера до дебютної стрічки режисерки "Барбі"

Сьогодні – День знань, що став вододілом між світом дітей, які 1 вересня повертаються за парти, та світом дорослих, яким більше ніколи не доведеться навчатися у школі. "Телеграф" зібрав для вас п’ятірку найкращих, на думку редакції, фільмів, які розповідають про шкільні роки та дорослішання.

"Американські графіті" (1973)

Історія останньої ночі дитинства – вранці головний герой у виконанні зірки Річарда Дрейфуса, яка так толком і не зійшла, їде зі свого містечка вчитися в університеті. Колишні однокласники та друзі дитинства намотують кола по околицях, намагаючись купити алкоголь та зайнятися сексом, стикаються з хуліганами, тікають від поліції, беруть участь у вуличних перегонах тощо.

"Американські графіті" майбутнього творця "Зоряних воєн" Джорджа Лукаса коштували 750 тис. доларів за мінімального бюджету фільму 1 млн, знімалися з економії ночами та з друзями у якості акторів – так, одну з головних ролей зіграв майбутній успішний режисер Рон Ховард (" Код да Вінчі"). У результаті фільм приніс 200 мільйонів у прокаті та став класикою Нового Голлівуду.

Секрет цієї комедії в тому, що її знято хуліганісто та задерикувато, без сентиментального надриву "Останнього кіносеансу" та інших ностальгічних фільмів того часу. В "Американських графіті" відчувається той неповторний драйв юності, який неможливо підробити, навіть через півстоліття екран пульсує енергією молодості.

"Товариство мертвих поетів" (1989)

Класичний фільм виховання, на якому виросло кілька поколінь кіноманів. На екрані суворі 1950-ті. В елітну чоловічу школу з не менш суворими звичаями повертається як викладач англійської колишній випускник — у його ролі виступив великий комік Робін Вільямс, номінований за неї на "Оскара".

Він відкриває підліткам світ поезії та театру, прагнучи їх розкріпачити у пошуках справжнього призначення у майбутньому дорослому житті. Але в результаті відкриває скриньку Пандори, тому що його педагогічні методи стикаються з консерватизмом батьків. Що, зрозуміло, призводить до трагедії.

У консервативні 1980-ті фільм став великою культурною подією не лише за рахунок оригінальної історії та натхненної акторської гри. (Достойні згадки також 18-річний Ітан Хоук і Кертвуд Сміт, що злочинно мало знімався.) "Товариство мертвих поетів" кидало виклик добі з її філософією япізму та культом успішності. Але сьогодні впадає у вічі інфантильність героя Вільямса: збентеживши незміцнілі підліткові уми, він не врахував можливих наслідків.

"Цегла" (2005)

Детективний трилер, дія якого відбувається у середній школі провінційного американського містечка. Ось тільки школярі на екрані схожі на гангстерів із класичних фільмів-нуарів, а дивний підліток у виконанні 24-річного Джозефа Гордон — Левітта ("Початок" Крістофера Нолана) поводиться як сам Хамфрі Богарт у зразковій ролі детектива Сема Спейда з "Мальтійського соколу". Тільки капелюха не вистачає й цигарки, приліпленої у куточку рота.

Але зрештою стиль витримано. Він так само іронічно мружиться, каже вигостреними фразами в стилі королів "чорного роману" Дешіела Хеммета та Реймонда Чендлера, нарешті, веде небезпечне розслідування. І все це дуже серйозно – адже підлітки можуть бути значно жорстокішими, ніж кіношні гангстери.

Фільм став блискучим дебютом Райана Джонсона, постановника популярної дилогії "Дістати ножі", увійшов у канон нуарних фільмів і з роками перетворився на справжній шедевр. Змішуючи жанри, які принципово не стикуються між собою, "Цегла" балансує на межі іронії і сьогодні так само смішить, дивує та збуджує уяву.

Серія фільмів про Гаррі Поттера (2001-2011)

Напевно, історія учнівства юного чарівника Гаррі Поттера – одна з найкращих історій про шкільні роки чудові, розказана мовою найважливішого з мистецтв. За переглядом пригод Гаррі та його друзів легко забувається власний травматичний досвід шкільних років: можна лише поспівчувати тим людям, для яких роки навчання у середній школі залишилися найкращими у житті. Питання про те, який фільм можна вважати найкращим у серії, залишається відкритим.

Але якщо вас цікавить вибір редакції, то це буде "Гаррі Поттер і філософський камінь" — найперша екранізація книг Джоан К. Роулінг від постановника різдвяного хіта "Один вдома" Кріса Коламбуса. А ще найпохмуріший фільм серії, третій за рахунком "Гаррі Поттер і в’язень Азкабану" (2004). Надалі мексиканський чарівник Альфонсо Куарон прославиться такими фільмами, як "Дитя людське", "Гравітація" та "Рома", які стабільно входять до рейтингів найкращих стрічок минулого десятиліття.

"Леді Бьорд" (2018)

За нещодавнім тріумфом "Барбі" якось забули інші фільми Грети Гервіг. Тим часом, її режисерський дебют "Леді Бьорд" – історія дорослішання школярки випускного класу на початку нульових, одразу ж зробила зіркою Гервіг, вже відому в колах інді-кіно.

Головна героїня у виконанні Сірші Ронан ("Французькі вісник") будує плани на доросле життя, мріючи вирватися з провінційного містечка, щоб не повторити сумну долю своїх невдах-батьків. З одного боку, це невибаглива автобіографічна комедія про життя дівчинки-підлітка з її типовими проблемами, знята для дівчаток-підлітків. Але за цією невибагливістю проступає тонка лірична інтонація, а за легкістю вгадується впевнена рука майстра.

Свого часу здавалося, що цей фільм перехвалено, і всі дифірамби "Леді Бьорд" співаються авансом у рахунок майбутніх звершень режисерки. Але сьогодні очевидно, що це не лише найкращий фільм Гервіг, але ще й один із найкращих фільмів про дорослішання, майже позбавлений властивої жанру ностальгічної сентиментальщини.

Раніше "Телеграф" писав про найкращі фільми голлівудського казкаря Тіма Бертона, якому виповнилося 65.