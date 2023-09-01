С днем знаний! Лучшие голливудские фильмы о школе и школьниках (видео)

От вселенной Гарри Поттера и до дебютной ленты постановщицы "Барби"

Сегодня – День знаний, он стал водоразделом между миром детей, которые 1 сентября возвращаются за парты, и миром взрослых, которым больше никогда не придется учиться в школе. "Телеграф" собрал для вас пятерку лучших, по мнению редакции, фильмов, которые рассказывают о школьных годах и взрослении.

"Американские граффити" (1973)

История последней ночи детства – утром главный герой в исполнении восходящей (но так толком и не взошедшей) звезды Ричарда Дрейфуса уезжает из своего городка учиться в университете. Бывшие одноклассники и друзья детства наматывают круги по окрестностям, пытаясь купить алкоголь и заняться сексом, сталкиваются с хулиганами, убегают от полиции, участвуют в уличных гонках и так далее.

"Американские граффити" будущего создателя "Звездных войн" Джорджа Лукаса стоили 750 тыс. долларов при минимальном бюджете фильма 1 млн, снимались из экономии по ночам и с друзьями в качестве актеров – так, одну из главных ролей сыграл будущий успешный режиссер Рон Ховард ("Код Да Винчи"). В итоге фильм принес 200 миллионов в прокате и стал классикой Нового Голливуда.

Секрет этой комедии в том, что она снята хулиганисто и задорно, без сентиментального надрыва "Последнего киносеанса" и других ностальгических фильмов того времени. В "Американских граффити" ощущается тот неповторимый драйв юности, который невозможно подделать, даже полвека спустя экран пульсирует энергией молодости.

"Общество мертвых поэтов" (1989)

Классический фильм воспитания, на котором выросло несколько поколений киноманов. На экране суровые 1950-е. В элитную мужскую школу с не менее суровыми нравами возвращается в качестве преподавателя английского бывший выпускник – в его роли выступил великий комик Робин Уильямс, номинированный за нее на "Оскара".

Он открывает подросткам мир поэзии и театра, стремясь их раскрепостить в поисках истинного предназначения в будущей взрослой жизни. Но в итоге открывает ящик Пандоры, потому что его педагогические методы сталкиваются с консерватизмом родителей. Что, понятное дело, приводит к трагедии.

В консервативные 1980-е фильм стал большим культурным событием не только за счет оригинальной истории и вдохновенной актерской игры. (Достойны упоминания также 18-летний Итан Хоук и преступно мало снимавшийся Кертвуд Смит.) "Общество мертвых поэтов" бросало вызов эпохе с ее философией яппизма и культом успешности. Но сегодня бросается в глаза инфантильность героя Уильямса: смутив неокрепшие подростковые умы, он не учел возможных последствий.

"Кирпич" (2005)

Детективный триллер, действие которого происходит в средней школе провинциального американского городка. Вот только школьники на экране похожи на гангстеров из классических фильмов-нуаров, а странный подросток в исполнении 24-летнего Джозефа Гордон-Левитта ("Начало" Кристофера Нолана) ведет себя, как Хамфри Богарт в образцовой роли детектива Сэма Спейда из "Мальтийский сокола". Только шляпы не хватает и сигаретки, прилепленной в уголке рта.

Но в остальном стиль выдержан. Он точно также иронически щурится, говорит отточенными фразами в стиле королей "черного романа" Дэшиела Хэммета и Реймонда Чендлера, наконец, ведет опасное расследование. И все это очень серьезно – ведь подростки могут быть куда более жестокими, чем киношные гангстеры.

Фильм стал блестящим дебютом Райана Джонсона, постановщика популярной дилогии "Достать ножи", вошел в канон нуарных фильмов и с годами превратился в истинный шедевр. Смешивая принципиально нестыкующиеся между собой жанры, "Кирпич" балансирует на грани иронии и все так же смешит, удивляет и возбуждает воображение.

Серия фильмов о Гарри Поттере (2001-2011)

Наверное, история ученичества юного волшебника Гарри Поттера – одна из лучших историй про школьные годы чудесные, рассказанная языком важнейшего из искусств. За просмотром приключений Гарри и его друзей легко забывается собственный травматический опыт школьных лет: можно только посочувствовать тем людям, для которых годы учебы в средней школе остались лучшими в жизни. Вопрос о том, какой фильм можно считать лучшим в серии, остается открытым.

Но если вас интересует выбор редакции, то это будет "Гарри Поттер и философский камень" – самая первая экранизация книг Джоан К. Роулинг от постановщика рождественского хита "Один дома" Криса Коламбуса. А еще наиболее мрачный фильм серии, третий по счету "Гарри Поттер и узник Азкабана" (2004). В дальнейшем мексиканский кудесник Альфонсо Куарон прославится такими фильмами, как "Дитя человеческое", "Гравитация" и "Рома", которые стабильно входят в списки лучших лент прошлого десятилетия.

"Леди Бёрд" (2018)

За недавним триумфом "Барби" как-то забылись другие фильмы Греты Гервиг. Между тем, ее режиссерский дебют "Леди Бёрд" – история взросления школьницы выпускного класса в начале нулевых, сразу же сделали Гервиг, уже известную в кругах инди-кино, восходящей звездой.

Главная героиня в исполнении Сирши Ронан ("Французские вестник") строит планы на взрослую жизнь, мечтая вырваться из провинциального городка, чтобы не повторить унылую судьбу своих неудачников-родителей. С одной стороны, это непритязательная автобиографическая комедия о жизни девочки-подростка с ее типичными проблемами, снятая для девочек-подростков. Но за этой непритязательностью проглядывает тонкая лирическая интонация, а за легкостью угадывается уверенная рука мастера.

В свое время казалось, что этот фильм перехвален, и все дифирамбы "Леди Бёрд" поются авансом в счет будущих свершений режиссера. Но сегодня очевидно, что это не только лучший фильм Гервиг, но еще и один из лучших фильмов о взрослении, почти лишенный ностальгической сентиментальщины, свойственной жанру.

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