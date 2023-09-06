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Два года без Жана-Поля Бельмондо. Топ-6 великих фильмов французского актера (видео)

Автор
Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий
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Как все великие французские актеры, Бельмондо был не чужд самоиронии Новость обновлена 06 сентября 2023, 20:07
Как все великие французские актеры, Бельмондо был не чужд самоиронии. Фото alarabiya.net

В современном французском кино конкуренты Бебеля так и не появились

Два года назад не стало великого актера Жана-Поля Бельмондо, который был одним из "первых лиц" французского кино на протяжении нескольких десятилетий. Эта бесконечно обаятельная кинозвезда с простецкой внешностью парня по соседству был всеобщим любимцем – все женщины обожали Бельмондо, а зрителям-мужчинам было легко себя с ним идентифицировать.

В память о Бебеле, как его называли поклонники, "Телеграф" предлагает пересмотреть его лучшие фильмы.

"На последнем дыхании" (1960)

Фильм, который стал символом радикальных экспериментов Новой волны французского кино, а режиссер Жан-Люк Годар и исполнитель главной роли Жан-Поль Бельмондо – соответственно, ее лицами. Образ обаятельного преступника с обликом 27-летнего Бельмондо, живущего здесь и сейчас, со временем станет расхожим штампом гангстерских фильмов. А эксперименты Годара, несмотря на всю их неоднозначность, будут долго еще вдохновлять кинематографистов всего мира. Забавная деталь: в американском ремейке главную роль сыграл Ричард Гир.

"Стукач" (1962)

Еще один великий режиссер французского кино – певец гангстерского подполья Жан-Пьер Мельвилль. И еще один культовый фильм 1960-х, драма "Стукач". Бельмондо, еще не забронзовевший в образах суровых комиссаров и принципиальных "профессионалов", блестяще воплотил сложную роль гангстера, ведущего смертельно опасную игру с подельниками и полицией. "Стукач" стал первым в ряду гангстерских шедевров Мельвилля, сочетающих холодный формализм стиля и подлинную драму героев фильма. Финальная реплика умирающего героя в телефонной будке: "Фабьена, я сегодня вечером не приду", – вот уже седьмое десятилетие разбивает сердца киноманов.

"Борсалино" (1970)

Пятый совместный фильм Бельмондо и Алена Делона стал самым успешным кинодуэтом двух главных французских актеров 1960-80-х годов. Приключения двух сицилийских мафиози, легендарных гангстеров Франсуа Спирито и Поля Карбона, перенесенные на экран, стали образцом зрительского хита криминального жанра. Красивые герои в стильных костюмах, прекрасные женщины, немного юмора, немного сентиментальности, история успеха и крепкой мужской дружбы. Само собой, реальные прототипы – убийцы и отморозки, были бесконечно далеки от симпатичных персонажей Делона и Бельмондо. Французы обожают романтизировать своих "плохишей".

"Великолепный" (1973)

Одна из лучших комедий с участием Бельмондо, пользовавшаяся большим успехом в советском прокате. Застенчивый маленький человек, писатель-неудачник реализует свои комплексы в серии книг об элегантном и бесстрашном тайном агенте – в своем воображении он окружен первыми красавицами и жестоко мстит на страницах книг обидчикам из реальной жизни. Трогательная и смешная лавстори с героиней Жаклин Биссет сочетается с уморительными пародиями на бондиану. А Бельмондо блестяще удается воплотить оба образа – и робкого интеллигента, и самовлюбленного олуха-супермена. С советскими зрителями тоже смешно получилось: им повезло увидеть пародию на фильмы об агенте 007 раньше оригиналов.

"Ставиский" (1974)

Серж-Александр Ставиский – страшный сон предвоенной Франции, международный аферист, едва не обваливший в 1934 году экономику республики. (К слову, родился этот "великий комбинатор" под Киевом.) Бельмондо удалось убедительно передать образ очень обаятельного легендарного авантюриста, который смог обвести вокруг пальца лучшие умы Франции. Но с притаившимся глубоко внутри безумием, толкавшим его на странные, самоубийственные поступки, которые приведут в итоге Ставиского к гибели. Как ни странно, фильм именитого Алена Рене не имел успеха, и Бельмондо на долгие годы сосредоточится на боевиках, детективах и комедиях, где будет эксплуатировать уже найденные образы.

"Профессионал" (1981)

Поистине народный фильм – причем не только у нас, но и на родине героя. Именно под тему из "Профессионала" авторства Эннио Морриконе 9 августа 2021 года Франция провожала Бельмондо в последний путь. (И, конечно же, под несмолкаемый гул аплодисментов.) По доброй французской традиции, все совпадения с реальными событиями и персонажами недавней истории совсем не случайны, что придало фильму сенсационности. А сама история наемника со своим кодексом чести, который идет до самого конца, на верную гибель, отчетливо перекликается с одним из главных фильмов многолетнего друга и конкурента Бельмондо — Алена Делона с его "Самураем".

Ранее "Телеграф" писал, что на Netflix выходит первый фильм, продюсированный Бараком и Мишель Обама.

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#Кино #Ален Делон #Жан-Поль Бельмондо #Жан-Люк Годар