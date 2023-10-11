В горчично-желтом пиджаке: Кейт Миддлтон потрясла символическим луком (фото)

Будущая королева Великобритании почтила память 17-летней девушки, покончившей с собой

Члены королевской семьи Великобритании стараются поддерживать общественные инициативы. На днях супруга будущего короля принца Уильяма пообщалась с украинскими беженцами, а во вторник с мужем посетила мероприятие, посвященное ментальному здоровью.

10 октября Кейт Миддлтон появилась на форуме под названием "Исследуя наши эмоциональные миры" в Бирмингеме, на котором молодые британцы могли рассказать о необходимости делится своими эмоциями и чувствами, а не закрываться в себе. Во время мероприятия Кейт вышла на сцену, чтобы произнести речь о важности преодоления негативных стереотипов в отношении психического здоровья.

41-летняя принцесса Уэльская произвела фурор, представ перед участниками в горчично-желтом пиджаке от LK Bennett, черной блузке с длинными рукавами, черных широких брюках и туфлях в тон. Тем временем Уильям был одет в темно-синий костюм и галстук.

Стоит отметить, что весь образ Миддлтон был в символизмах. К примеру, яркий пиджак имел особое значение, поскольку эти цвета присутствуют в логотипах Beyond и Young Minds UK, благотворительных организаций, присутствовавших на молодежном форуме психического здоровья, который проводила королевская чета.

Уильям и Кейт провели форум для молодежи "Исследуя наши эмоциональные миры". Фото: Getty Images

Кроме того, будущая королева-консорт Великобритании добавила к образу пару золотых сережек в форме звезды от Ear Sass, которые она получила на матче по регби в июне. Тогда тренер регбийного клуба Сара Рентон подарила серьги принцессе Уэльской после того, как сообщила, что ее 17-летняя дочь Исси в начале этого года покончила жизнь самоубийством после борьбы с депрессией.

Будущая королева Великобритании почтила память 17-летней девушки, покончившей с собой в начале года. Фото: Getty Images

Кейт Миддлто надела желтое, чтобы поддержать инициативы молодежи в области психического здоровья. Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что королева Испании покорила платьем изумрудного цвета. Летиция вновь была очаровательна.