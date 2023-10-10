Королева Испании Летиция очаровала образом в роскошном платье изумрудного оттенка (фото)

Зеленый цвет весьма к лицу супруге короля Фелипе VI

Супруга короля Испании Фелипе VI Летиция умеет произвести впечатлением элегантным нарядом. После выхода в гламурном черном платье королевская особа продемонстрировала стильный образ в зеленых тонах.

Как сообщает "Телеграф", 51-летняя королева Испании Летиция приняла участие в мероприятии, посвященном Всемирному дню психического здоровья. Событие проходило в отеле Ilunion 10 октября 2023 года в Мадриде.

Так, Летиция очаровала утонченным нарядом. На ней изумрудное платье французского бренда Sandro с принтом а-ля шелковый платок. Дополняют ансамбль черная сумка от Carolina Herrera и остроносые босоножки в тон. Также королева надела украшения – кольцо и серьги.

Делать сложную прическу не стала, оставив волосы распущенными. Дневной макияж Летиции завершает образ.

Стильный образ испанской королевы. Фото: Getty Images

Летиция приветлива, как и всегда. Getty Images

Брендовая сумка дополнила наряд. Getty Images

Испанская королевская особа не в первый раз демонстрирует изумительное чувство стиля. В 51 год она остается в идеальной форме, которую умело подчеркивает одеждой. Едва ли не каждый выход королевы Испании производит фурор. Ранее "Телеграф" рассказывал, что на присяге дочери Леонор Летиция блистала в голубом платье в горошек.