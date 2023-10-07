Королева Летиция блистала в элегантном платье на присяге дочери: фото с роскошной церемонии

Испанская принцесса поклялась в верности своему народу на глазах у отца и матери

В Испании состоялась присяга принцессы Леонор, которой 31 октября исполнится 18 лет. На мероприятии мама девушки, королева Летиция появилась в не менее элегантном наряде, чем накануне в Мадриде.

Как сообщает Vanity Fair, старшая дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции Ортис поклялась на верность стране во время церемонии в Генеральной военной академии Сарагосы 7 октября 2023 года. Леонор была зачислена туда в августе прошлого года.

За роскошной церемонией наблюдали родители Леонор – испанские король и королева. К слову, принцесса принесла присягу самой первой среди курсантов.

Королева Летиция выбрала элегантный образ для важного события. Испанская икона стиля появилась в платье голубого цвета в горошек, которое подчеркивает ее тонкую талию и подтянутые руки. Завершают образ черные туфли-лодочки и сумка такого же цвета.

Принцесса Испании Леонор. Фото: Getty Images

Присяга испанской принцессы. Фото: Getty Images

17-летняя Леонор Фото: Getty Images

Королевская пара прибывает на церемонию. Фото: Getty Images

Стильный образ королевы. Фото: Getty Images

Короли Испании Филипп VI и Летиция. Фото: Getty Images

Летиция наблюдает за присягой дочки. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что испанская королевская семья устроила фотосессию в жемчужине Майорки — садах Альфабия. Собрались вместе Филипп VI с супругой Летицией и их дочки Леонор и София.