Королева Летиция блистала в элегантном платье на присяге дочери: фото с роскошной церемонии
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Испанская принцесса поклялась в верности своему народу на глазах у отца и матери
В Испании состоялась присяга принцессы Леонор, которой 31 октября исполнится 18 лет. На мероприятии мама девушки, королева Летиция появилась в не менее элегантном наряде, чем накануне в Мадриде.
Как сообщает Vanity Fair, старшая дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции Ортис поклялась на верность стране во время церемонии в Генеральной военной академии Сарагосы 7 октября 2023 года. Леонор была зачислена туда в августе прошлого года.
За роскошной церемонией наблюдали родители Леонор – испанские король и королева. К слову, принцесса принесла присягу самой первой среди курсантов.
Королева Летиция выбрала элегантный образ для важного события. Испанская икона стиля появилась в платье голубого цвета в горошек, которое подчеркивает ее тонкую талию и подтянутые руки. Завершают образ черные туфли-лодочки и сумка такого же цвета.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что испанская королевская семья устроила фотосессию в жемчужине Майорки — садах Альфабия. Собрались вместе Филипп VI с супругой Летицией и их дочки Леонор и София.