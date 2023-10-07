Королева Летиція сяяла в елегантній сукні на присязі дочки: фото з розкішної церемонії

Іспанська принцеса присягалася у вірності своєму народу на очах у батька та матері

В Іспанії відбулася присяга принцеси Леонор, якій 31 жовтня виповниться 18 років. На заході мама дівчини, королева Летиція з’явилася в не менш елегантному вбранні, ніж напередодні в Мадриді.

Як повідомляє Vanity Fair, старша дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції Ортіс заприсяглася на вірність країні під час церемонії у Генеральній військовій академії Сарагоси 7 жовтня 2023 року. Леонора було зараховано туди у серпні минулого року.

За розкішною церемонією спостерігали батьки Леонор – іспанські король та королева. До речі, принцеса склала присягу найпершою серед курсантів.

Королева Летиція вибрала елегантний образ для події. Іспанська ікона стилю з’явилася у сукні блакитного кольору у горошок, що підкреслює її тонку талію та підтягнуті руки. Завершують образ чорні туфлі-човники й сумка такого ж кольору.

Принцеса Іспанії Леонор. Фото: Getty Images

Присяга іспанської принцеси. Фото: Getty Images

17-річна Леонор. Фото: Getty Images

Королівська пара прибуває на церемонію. Фото: Getty Images

Стильний образ королеви. Фото: Getty Images

Королі Іспанії Філіпп VI і Летиція. Фото: Getty Images

Летиція спостерігає за присягою доньки. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що іспанська королівська родина влаштувала фотосесію у перлині Майорки – садах Альфабія. Зібралися разом Філіп VI з дружиною Летицією та їх доньки Леонор і Софія.