Летиція та принцеси у стильних сукнях: іспанська королівська родина зачарувала сімейними фото

Іспанські королівські особи відвідали перлину Майорки — сади Альфабія

Король Іспанії Філіп VI разом із сім’єю, королевою-консорт Летицією та їхніми доньками — принцесами Леонор і Софією вийшли у світ. 50-річна дружина короля вкотре показала розкішне вбрання, як і її діти.

Як повідомляє "Телеграф", іспанська королівська родина зібралася у понеділок, 31 липня 2023 року, в садах Альфабія (Сольєр, Іспанія). Їхні нові сімейні фото зачаровують.

Так, на заході 55-річний король Філіп VI з’явився у стриманому образі з білих штанів і світло-блакитної сорочки. Королева Летиція підкреслила свою яскраву зовнішність відтінком рожевого. Шнурок, пов’язаний на її сукні, зробив акцент на талії. Солом’яна сумка, актуальна цього літа, доповнює ансамбль дружини короля.

Не поступаються у почутті стилю своїй мамі й принцеси Леонор і Софія, яким 17 та 16 років відповідно. Перша вибрала стильну зелену сукню з витонченим рядом ґудзиків, а друга – вбрання з ефектним принтом.

Королівська родина Іспанії у зборі. Фото: Getty Images

Принцеса Леонор. Фото: Getty Images

Принцеса Софія. Фото: Getty Images

Королева Летиція. Фото: Getty Images

Король Філіпп VI. Фото: Getty Images

Іспанська королівська родина. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як вбрання іспанської королеви Летиції захопило українців. Ікона стилю зачарувала стильним образом із червоною вишиванкою від українського виробника.