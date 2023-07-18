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Королева Летиція підкреслила струнку фігуру гламурним вбранням із шовку (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Королева Іспанії Летиція Новина оновлена 18 липня 2023, 12:25
Королева Іспанії Летиція. Фото Getty Images

50-річна Летиція вкотре показала витончене почуття смаку

Дружина короля Філіпа VI, королева-консорт Іспанії Летиція, яка нещодавно захопила помолоділим виглядом, продемонструвала стильний образ. Шовкове вбрання підкреслило струнку фігуру Летиції.

Так, королева Летиція відвідала гала-вечерю на честь переможців журналістської премії ABC у Мадриді, яка відбулася у понеділок, 17 липня 2023 року. До слова, Летиція Ортос – колишня журналістка.

Як повідомляє Express, на королеві шовкові топ та спідниця міді від Maksu Online. Комплект коштував приблизно 350 доларів. Доповнюють образ сріблястий клатч від Magrit і золотисті босоніжки Jimmy Choo (їх ціна доходить до 1 тис. доларів).

Завершують гламурний ансамбль прикраси – розкішні сережки та перстень. Гарне волосся Летиції спадає м’якими хвилями, а лаконічний макіяж підкреслює витончені риси обличчя.

Королева Іспанії Летиція
50-річна королева Летиція. Фото: Getty Images
Королева Іспанії Летиція
Блакитний до лиця Летиції. Фото: Getty Images
Королева Іспанії Летиція
Стильний образ королеви Іспанії. Фото: Getty Images
Королева Іспанії Летиція
Трендовий клатч. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що королева Іспанії Летиція викликала хвилю похвали від українців, з’явившись на публіці у гарній вишиванці. Червона вишита сорочка від українського бренду Etnodim вельми личить королівській особі.

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