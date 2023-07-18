Королева Летиция подчеркнула стройную фигуру гламурным нарядом из шелка (фото)

50-летняя Летиция в который раз показала утонченное чувство вкуса

Супруга короля Филиппа VI, королева-консорт Испании Летиция, которая недавно восхитила помолодевшим видом, продемонстрировала стильный образ. Шелковый наряд подчеркнул стройную фигуру Летиции.

Так, королева Летиция посетила гала-ужин в честь победителей журналистской преми ABC в Мадриде, который состоялся в понедельник, 17 июля 2023 года. К слову, Летиция Ортос – бывшая журналистка.

Как сообщает Express, на королеве шелковые топ и юбка миди от Maksu Online. Комплект обошелся примерно в 350 долларов. Дополняют наряд серебристый клатч от Magrit и золотистые босоножки Jimmy Choo (их цена доходит до 1 тыс. долларов).

Завершают гламурный ансамбль украшения – роскошные серьги и перстень. Красивые волосы Летиции ниспадают мягкими волнами, а лаконичный макияж подчеркивает изящные черты лица.

50-летняя королева Летиция. Фото: Getty Images

Голубой к лицу Летиции. Фото: Getty Images

Стильный образ королевы Испании. Фото: Getty Images

Трендовый клатч. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, что королева Испании Летиция вызвала волну похвалы от украинцев, появившись на публике в красивой вышиванке. Красная вышитая сорочка от украинского бренда Etnodim весьма к лицу королевской особе.