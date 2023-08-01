Летиция и принцессы в стильных платьях: испанская королевская семья очаровала семейными фото

Испанские королевские особы посетили жемчужину Майорки — сады Альфабия

Король Испании Филипп VI вместе с семьей, королевой-консорт Летицией и их дочками — принцессами Леонор и Софией вышли в свет. 50-летняя супруга короля в который раз показала роскошный наряд, как и ее дети.

Как сообщает "Телеграф", испанская королевская семья собралась в понедельник, 31 июля 2023 года, в садах Альфабия (Сольер, Испания). Их новые семейные фото очаровывают.

Так, на мероприятии 55-летний король Филипп VI появился в сдержанном образе из белых брюк и светло-голубой рубашки. Королева Летиция подчеркнула свою яркую внешность оттенком розового. Шнурок, повязанный на ее платье, сделал акцент на талии. Соломенная сумка, актуальная этим летом, дополняет ансамбль супруги короля.

Не уступают в чувстве стиле своей маме и принцессы Леонор и София, которым 17 и 16 лет соответственно. Первая выбрала стильное зеленое платье с изящным рядом пуговиц, а вторая – наряд с эффектным принтом.

Королевская семья Испании в сборе. Фото: Getty Images

Принцесса Леонор. Фото: Getty Images

Принцесса София. Фото: Getty Images

Королева Летиция. Фото: Getty Images

Король Филипп VI. Фото: Getty Images

Испанская королевская семья. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как наряд испанской королевы Летиции восхитил украинцев. Икона стиля заворожила стильным образом с красной вышиванкой от украинского производителя.