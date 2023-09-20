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Не поступається Одрі Хепберн: гламурний образ королеви Іспанії Летиції викликав фурор у Мадриді (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Королева Летиція має бездоганне почуття смаку Новина оновлена 20 вересня 2023, 12:44
Королева Летиція має бездоганне почуття смаку. Фото Getty Images

Новий вихід Летиції у стильній сукні захопив усіх

До появи королеви Іспанії Летиції на публіці щоразу прикуті погляди, особливо до її стильних вбрань. Цього разу 51-річна дружина короля Філіпа VI обрала образ у стилі культової Одрі Хепберн.

Як повідомляє "Телеграф", королівська пара Іспанії була присутня на відкритті сезону у Королівському театрі (Мадрид) у вівторок, 19 вересня 2023 року. Першою виставою стала "Медея" Луїджі Керубіні.

Так, Летиція з'явилася в Мадриді в образі а-ля Одрі Хепберн. Чорна сукня від іспанського бренду The 2nd Skin без рукавів, спідниця А-силуету до щиколоток та підкреслена ременем лінія талії забезпечили королівській особі розкішний вигляд.

Доповнюють вбрання королеви Летиції стильні туфлі Manolo Blahnik, чорний клатч та сріблясті прикраси. Голлівудського шику вбранню надають розкішні локони.

Королева Летиція
Королева Летиція у Мадриді. Фото: Getty Images
Королева Летиція
Стильний образ. Фото: Getty Images
Королева Летиція
Аксесуари та прикраси. Фото: Getty Images
Королева Летиція
Летиція викликала фурор. Фото: Getty Images
Королева Летиція
Ремінь підкреслив тонку талію. Фото: Getty Images

Чоловік Летиції, 55-річний король Іспанії Філіп VI вибрав для походу до театру класичний образ. На ньому чорний костюм, біла сорочка та краватка.

Королева Летиція, король Іспанії Філіп VI
Королівське подружжя Іспанії. Фото: Getty Images
Королева Летиція, король Іспанії Філіп VI
Розкішна пара. Фото: Getty Images
Королева Летиція, король Іспанії Філіп VI
Летиція та Філіп сяяли на червоній доріжці. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що королева Іспанії нерідко захоплює стильним вбранням. Летиція зберігає відмінну форму, яку вміло підкреслює у образах.

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