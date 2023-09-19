У шикарній чорній сукні: королева Летиція похизувалась витонченою фігурою під час поїздки до Барселони (фото)

Королева мала дуже стильний та гламурний вигляд

Дружину короля Іспанії Філіпа VI, королеву Летицію можна сміливо називати іконою стилю, адже вона вражає своїми елегантними та неймовірно красивими образами щоразу, коли робить публічний вихід. І захід у Національному художньому музеї Каталонії, який пройшов 18 вересня, не став винятком.

51-річна королева та її 55-річний чоловік — король Філіп VI відзначили почесною премією "La Vanguardia Awards" окремих осіб та організації, які ведуть активну діяльність у соціальній, економічній, політичній чи культурній сферах.

Для виходу у світ Летиція вибрала шикарну чорну сукню довжини міді з вирізом-човником і мінімалістським квітковим принтом із зеленими стеблами та золотими квітами. Фасон сукні відмінно підкреслив витончену фігуру королівської особи.

Свій образ королева не обтяжувала різними аксесуарами, лише доповнила вбрання класичними чорними туфлями на підборах, золотим клатчем та масивними сережками. Своє темне волосся Летиція вирішила залишити розпушеним, уклавши його рівними пасмами, і вибрала гламурний макіяж з персиковими рум’янами, тілесною рожевою губою та карими димчастими очима.

Король Іспанії мав не менш стильний вигляд в темно-синьому костюмі-двійці в тонку смужку, який поєднував із білою сорочкою, бірюзовою краваткою та лакованими чорними оксфордами.

Стильне плаття відмінно підкреслило осиню талію Летиції Фото: Getty Images

Витонченій фігурі королеви Іспанії можна лише позаздрити Фото: Getty Images

Ну, хіба скажеш, що королеві вже за 50? Фото: Getty Images

Барселону Летиція відвідувала разом із чоловіком — королем Філіпом Фото: Getty Images

Дуже красива та гармонійна пара Фото: Getty Images

Нагадаємо, що раніше король Великобританії Чарльз III з дружиною Каміллою відвідали улюблені ігри покійної Єлизавети II. Король був у кілті, а Камілла потрясла капелюшком з пір’ям.