Квітне і пахне: королева Камілла вигуляла два ефектні вбрання у зелених тонах (фото)

Судячи з королівських образів, зелений колір – один із найулюбленіших Каміллою

Дружина короля Великобританії Чарльза III Камілла не втомлюється з’являтися у витончених образах. Після стильної сукні з квітковим принтом королева продемонструвала елегантне вбрання у зелених тонах.

Як повідомляє "Телеграф", 76-річна королева "вигуляла" два розкішні образи в один день. Особливу увагу Камілла приділила прикрасам, їхня вартість сягає кілька тисяч доларів.

Так, на концерті та чаюванні "Поезія разом" у початковій школі Філдінга в Ілінгу 29 серпня 2023 року в Лондоні королева Камілла з’явилася в сукні з павичевим принтом у синьо-зелених тонах. Як повідомляє Express, її величність постала в елегантній шовковій сукні-сорочці від Bombshell London за 599 фунтів стерлінгів (близько 757 доларів).

Доповнює вбрання підвіска Kiki McDonough Apollo Blue Topaz вартістю 1500 фунтів стерлінгів (близько 1895 доларів). Золотий кулон у 18 карат прикрашений блакитним топазом і витонченими діамантами. Також королівська особа одягла браслет Van Cleef and Arpels Vintage Alhambra з жовтого золота з агатом, його ціна — 4500 фунтів стерлінгів (приблизно 5700 доларів).

Королева у чудовому настрої. Фото: Getty Images

Стильний образ Камілли. Фото: Getty Images

У другій половині дня, у вівторок 29 серпня, дружина короля Чарльза III британська королева представила портрет індійської принцеси, британської розвідниці-радистки Нур-ун-Ніса Інайят Хан у Клубі Королівських ВПС у Лондоні. Для заходу Камілла знову вибрала ансамбль у зелених відтінках.

Сукня-сорочка від бренду Samantha Sung Audrey у горошок, за даними Express, коштує 675 фунтів стерлінгів (приблизно 850 доларів). Також на королеві туфлі з бежевої замші від Sole Bliss Ingrid за 159 фунтів стерлінгів (близько 200 доларів). Доповнюють вбрання браслет та намисто, в яких Камілла з’явилася раніше.

Знову у зеленому. Фото: Getty Images

Елегантне вбрання королеви. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, у якому образі постала Камілла на коронації Чарльза III. Біле вбрання затьмарило всіх.