Цветет и пахнет: королева Камилла выгуляла два эффектных наряда в зеленых тонах (фото)

Судя по королевским образам, зеленый цвет – один из самых любимых Камиллой

Супруга короля Великобритании Чарльза III Камилла не устает появляться в утонченных образах. После стильного платья с цветочным принтом королева продемонстрировала элегантные наряды в зеленых тонах.

Как сообщает "Телеграф", 76-летняя королева "выгуляла" два роскошных образа в один день. Особое внимание Камилла уделила украшениям, их стоимость обойдется в несколько тысяч долларов.

Так, на концерте и чаепитии "Поэзия вместе" в начальной школе Филдинга в Илинге 29 августа 2023 года в Лондоне королева Камилла появилась в платье с павлиньим принтом в сине-зеленых тонах. Как сообщает Express, ее величество предстала в элегантном шелковом платье-рубашке от Bombshell London за 599 фунтов стерлингов (около 757 долларов).

Дополняет наряд подвеска Kiki McDonough Apollo Blue Topaz стоимостью 1500 фунтов стерлингов (около 1895 долларов). Золотой кулон в 18 карат украшен голубым топазом и изящными бриллиантами. Также королевская особа надела браслет Van Cleef and Arpels Vintage Alhambra из желтого золота с агатом, его цена — 4500 фунтов стерлингов (примерно 5700 долларов).

Королева в отличном настроении. Фото: Getty Images

Стильный образ Камиллы. Фото: Getty Images

Во второй половине дня, во вторник 29 августа, жена короля Чарльза III британская королева представила портрет индийской принцессы, британской разведчицы-радистки Нур-ун-Ниса Инайят Хан в Клубе Королевских ВВС в Лондоне. Для мероприятия Камилла снова выбрала ансамбль в зеленых оттенках.

Платье-рубашка от бренда Samantha Sung Audrey в горошек, по данным Express, стоит 675 фунтов стерлингов (примерно 850 долларов). Также на королеве туфли из бежевой замши от Sole Bliss Ingrid за 159 фунтов стерлингов (около 200 долларов). Дополняют наряд браслет и ожерелье, в которых Камилла появилась ранее.

Снова в зеленом. Фото: Getty Images

Элегантный наряд королевы. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, в каком образе предстала Камилла на коронации Чарльза III. Белоснежный наряд затмил всех.