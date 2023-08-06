Оголила плечи и подчеркнула талию: папарацци засняли королеву Летицию в стильном красном платье (фото)

Королева Летиция каждый раз поражает элегантностью и исключительным чувством вкуса

Супруга короля Испании Филиппа VI, королева-консорт Летиция продемонстрировала стройную фигуру в стильном наряде. Королевская особа выбрала платье с открытыми плечами уже не в первый раз.

Как сообщает "Телеграф", папарацци запечатлели 50-летнюю королеву Летицию после семейного обеда в ресторан Mia в Пальма-де-Майорке в минувшую субботу. В кадр попал и ее муж, король Филипп VI, их дети — принцессы Леонор и София, а также королева София и принцесса Греческая и Датская Ирена.

Так, для выхода в свет королева Летиция выбрала яркий образ. На ней красное плиссированное платье от бренда Mango, фасон оголяет плечи и подчеркивает талию. Дополняют наряд трендовые шлепанцы с камнями.

В руках у королевы — розово-белый клатч Feel Mallorca. Палец Летиции украшает кольцо от Coreterno из 18-каратного желтого золота.

Королевская семья в сборе. Фото: Getty Images

Королева Летиция с принцессой Иреной. Фото: Getty Images

Стильный наряд королевы. Фото: Getty Images

Трнедовая обувь королевы. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что испанская королевская семья очаровала свежими снимками. А недавно украинцы восхищались королевой Летицией, которая появилась в стильной вышиванке от украинского производителя.