Королева Летиция очаровала элегантным образом в цветочном платье с глубоким декольте (фото)

Королевская особа выглядела сенсационно

Одна из самых красивых монарших особ современности, супруга короля Филиппа VI, королева-консорт Испании Летиция не устает очаровывать мир своими стильными публичными выходами. Очередной шикарный аутфит 50-летняя королева представила на открытии новой Галереи Королевских коллекций в Мадриде, 25 июля 2023 года.

Королева Летиция примерила элегантное коктейльное в черно-белое платье с цветочным принтом длиной до щиколотки с достаточно глубоким декольте в форме сердца. А пышная юбка платья, которое очень напоминало стиль 60-х годов, была отделена от бюста шелковым черным поясом с элегантным бантом.

Королева сочетала свое эффектное платье с простыми черными туфлями на высоких каблуках и соответствующим шелковым клатчем. Свои каштановые волосы до плеч она уложила волнами в голливудском стиле, а также сделала свой фирменный бронзовый макияж с коричневыми дымчатыми глазами, которые она сочетала с нюдовой помадой.

Украшений на монархе практически не было. Королева лишь выбрала пару серебряных серег-кольцев, инкрустированных бриллиантами.

Король Филипп VI и королева Летиция Фото: Getty Images

Королева Летиция выбрала платье от Carolina Herrera Фото: Getty Images

Свой наряд Летиция дополнила черной шелковой сумкой и поясом Фото: Getty Images

Королева Летиция уложила свои волосы в голливудские волны Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, что королева Испании Летиция вызвала волну похвалы от украинцев, появившись на публике в красивой вышиванке. Красная вышитая сорочка от украинского бренда Etnodim весьма к лицу королевской особе.