Королева Летиция очаровала элегантным образом в цветочном платье с глубоким декольте (фото)
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Королевская особа выглядела сенсационно
Одна из самых красивых монарших особ современности, супруга короля Филиппа VI, королева-консорт Испании Летиция не устает очаровывать мир своими стильными публичными выходами. Очередной шикарный аутфит 50-летняя королева представила на открытии новой Галереи Королевских коллекций в Мадриде, 25 июля 2023 года.
Королева Летиция примерила элегантное коктейльное в черно-белое платье с цветочным принтом длиной до щиколотки с достаточно глубоким декольте в форме сердца. А пышная юбка платья, которое очень напоминало стиль 60-х годов, была отделена от бюста шелковым черным поясом с элегантным бантом.
Королева сочетала свое эффектное платье с простыми черными туфлями на высоких каблуках и соответствующим шелковым клатчем. Свои каштановые волосы до плеч она уложила волнами в голливудском стиле, а также сделала свой фирменный бронзовый макияж с коричневыми дымчатыми глазами, которые она сочетала с нюдовой помадой.
Украшений на монархе практически не было. Королева лишь выбрала пару серебряных серег-кольцев, инкрустированных бриллиантами.
Ранее "Телеграф" сообщал, что королева Испании Летиция вызвала волну похвалы от украинцев, появившись на публике в красивой вышиванке. Красная вышитая сорочка от украинского бренда Etnodim весьма к лицу королевской особе.