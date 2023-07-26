Королева Летиція зачарувала елегантним чином у квітковій сукні з глибоким декольте (фото)

Королівська особа виглядала сенсаційно

Одна з найкрасивіших монарших осіб сучасності, дружина короля Філіпа VI, королева-консорт Іспанії Летиція не втомлюється зачаровувати світ своїми стильними публічними виходами. Черговий розкішний аутфіт 50-річна королева представила на відкритті нової Галереї Королівських колекцій у Мадриді, 25 липня 2023 року.

Королева Летиція приміряла елегантну коктейльну в чорно-білу сукню з квітковим принтом довжиною до щиколотки з досить глибоким декольте у формі серця. А пишна спідниця сукні, яка дуже нагадувала стиль 60-х років, була відокремлена від погруддя шовковим чорним поясом з елегантним бантом.

Королева поєднувала свою ефектну сукню з простими чорними туфлями на високих підборах та відповідним шовковим клатчем. Свої каштанове волосся до плечей вона вклала хвилями в голлівудському стилі, а також зробила свій фірмовий бронзовий макіяж з коричневими очима димчастими, які вона поєднувала з нюдовою помадою.

Прикрас на монарху практично не було. Королева лише обрала пару срібних сережок-кілець, інкрустованих діамантами.

Король Філіп VI та королева Летиція Фото: Getty Images

Королева Летиція вибрала сукню від Carolina Herrera Фото: Getty Images

Своє вбрання Летиція доповнила чорною шовковою сумкою та поясом Фото: Getty Images

Королева Летиція поклала своє волосся в голлівудські хвилі Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що королева Іспанії Летиція викликала хвилю похвали від українців, з’явившись на публіці у гарній вишиванці. Червона вишита сорочка від українського бренду Etnodim вельми личить королівській особі.