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Оголила плечі та підкреслила талію: папараці зняли королеву Летицію у стильній червоній сукні (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Іспанська королева-консорт Летиція Новина оновлена 06 серпня 2023, 14:48
Іспанська королева-консорт Летиція. Фото Getty Images

Королева Летиція щоразу вражає елегантністю та винятковим почуттям смаку

Дружина короля Іспанії Філіпа VI, королева-консорт Летиція продемонструвала струнку фігуру в стильному вбранні. Королівська особа обрала сукню з відкритими плечима вже не вперше.

Як повідомляє "Телеграф", папараці зняли 50-річну королеву Летицію після сімейного обіду біля ресторану Mia в Пальма-де-Майорці минулої суботи. У кадр потрапив і її чоловік, король Філіп VI, їхні діти — принцеси Леонор і Софія, а також королева Софія та принцеса Грецька й Данська Ірена.

Так, для виходу в світ королева Летиція обрала яскравий образ. На ній червона плісирована сукня від бренду Mango, фасон оголює плечі та підкреслює талію. Доповнюють вбрання трендові шльопанці з камінням.

У руках королеви — рожево-білий клатч Feel Mallorca. Палець Летиції прикрашає каблучка від Coreterno із 18-каратного жовтого золота.

Королівська родина Іспанії
Королівська сім’я у зборі. Фото: Getty Images
Королева Летиція з принцесою Іреною
Королева Летиція з принцесою Іреною. Фото: Getty Images
Корольова Летиція
Стильне вбрання королеви. Фото: Getty Images
Корольова Летиція
Трнедове взуття королеви. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що іспанська королівська родина зачарувала свіжими знімками. А нещодавно українці захоплювалися королевою Летицією, яка з’явилася у стильній вишиванці українського виробника.

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