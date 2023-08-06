Оголила плечі та підкреслила талію: папараці зняли королеву Летицію у стильній червоній сукні (фото)

Королева Летиція щоразу вражає елегантністю та винятковим почуттям смаку

Дружина короля Іспанії Філіпа VI, королева-консорт Летиція продемонструвала струнку фігуру в стильному вбранні. Королівська особа обрала сукню з відкритими плечима вже не вперше.

Як повідомляє "Телеграф", папараці зняли 50-річну королеву Летицію після сімейного обіду біля ресторану Mia в Пальма-де-Майорці минулої суботи. У кадр потрапив і її чоловік, король Філіп VI, їхні діти — принцеси Леонор і Софія, а також королева Софія та принцеса Грецька й Данська Ірена.

Так, для виходу в світ королева Летиція обрала яскравий образ. На ній червона плісирована сукня від бренду Mango, фасон оголює плечі та підкреслює талію. Доповнюють вбрання трендові шльопанці з камінням.

У руках королеви — рожево-білий клатч Feel Mallorca. Палець Летиції прикрашає каблучка від Coreterno із 18-каратного жовтого золота.

Королівська сім’я у зборі. Фото: Getty Images

Королева Летиція з принцесою Іреною. Фото: Getty Images

Стильне вбрання королеви. Фото: Getty Images

Трнедове взуття королеви. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що іспанська королівська родина зачарувала свіжими знімками. А нещодавно українці захоплювалися королевою Летицією, яка з’явилася у стильній вишиванці українського виробника.