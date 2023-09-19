В шикарном черном платье: королева Летиция похвасталась утонченной фигурой во время поездки в Барселону (фото)

Королева выглядела очень стильно и гламурно

Супругу короля Испании Филиппа VI, королеву Летицию можно смело называть иконой стиля, ведь она поражает своими элегантными и невероятно красивыми образами каждый раз, когда совершает публичный выход. И мероприятие в Национальном художественном музее Каталонии, которое прошло 18 сентября, не стало исключением.

51-летняя королева и ее 55-летний супруг — король Филипп VI отметили почетной премией "La Vanguardia Awards" отдельных лиц и организации, ведущих активную деятельность в социальной, экономической, политической или культурной сферах.

Для выхода в свет Летиция выбрала шикарное черное платье длины миди с вырезом-лодочкой и минималистским цветочным принтом с зелеными стеблями и золотыми цветами. Стоит отметить, что фасон платья отлично подчеркнул утонченную фигуру королевской особы.

Свой образ королева не утяжеляла различными аксессуарами, лишь дополнила наряд классическими черными туфлями на каблуке, золотым клатчем и массивными серьгами. Свои темные волосы Летиция решила оставить распушенными, уложив их ровными прядями, и выбрала гламурный макияж с персиковыми румянами, телесной розовой губой и карими дымчатыми глазами.

Король Испании выглядел не менее стильно в темно-синем костюме-двойке в тонкую полоску, который сочетал с белоснежной рубашкой, бирюзовым галстуком и лакированными черными оксфордами.

Стильное платье отлично подчеркнуло осиную талию Летиции Фото: Getty Images

Утонченной фигуре королевы Испании можно только позавидовать Фото: Getty Images

Ну разве скажешь, что королеве уже за 50? Фото: Getty Images

Барселону Летиция посещала вместе с супругом - королем Филипом Фото: Getty Images

Очень красивая и гармоничная пара Фото: Getty Images

Напомним, что ранее король Великобритании Чарльз III с супругой Камиллой посетили любимые игры покойной Елизаветы II. Король был в килте, а Камилла потрясла шляпкой с перьями.