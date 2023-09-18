Забавные кадры Кейт Миддлтон в спасательном жилете: принцесса Уэльская посетила авиабазу в Англии (фото)

Супруга принца Уильяма ранее была назначена главнокомандующим авиацией флота

Принцесса Уэльская Кэтрин впервые после получения звания главнокомандующего авиацией флота (FAA) посетила военную авиабазу Королевского флота. Объект расположен неподалеку от Йовила (английское графство Сомерсет).

Как сообщает "Телеграф", визит 41-летней Кейт Миддлтон в Naval Air Station Yeovilton состоялся в понедельник, 18 сентября 2023 года. Супруге принца Уильяма провели экскурсию и дали примерить спасательный жилет.

Так, король Чарльз III назначил принцессу Уэльскую главнокомандующим Военно-воздушными силами флота, полковником-главнокомандующим 1-й Королевской драгунской гвардии и Королевским почетным авиакомандором Королевских Военно-воздушных сил. Naval Air Station Yeovilton стал первым местом, куда Кейт прибыла в новом звании.

Для поездки принцесса выбрала стильный комплект из пиджака и брюк, который дополнила белым топом и туфлями на каблуках. Кейт Миддлтон в ходе визита на базу общалась с сотрудниками, осматривала самолеты, побывала в ангаре. Кроме того, королевская особа прошла инструктаж, примерив спасательный жилет. На снимках супруга принца Уильяма выглядит веселой и довольной.

Принцесса безупречна, как и всегда. Фото: Getty Images

Стильный образ Кейт Миддлтон. Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон в Naval Air Station Yeovilton. Фото: Getty Images

Принцесса пообщалась с сотрудниками авиабазы. Фото: Getty Images

Забавный кадр. Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон не отказалась от инструктажа. Фото: Getty Images

Принцесса много смеялась. Фото: Getty Images

Кэтрин оказалась в центре внимания. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кейт Миддлтон с забинтованными пальцами посетила тюрьму. Встреча с заключенными прошла по инициативе фонда Forward Trust, покровительницей которая является принцесса Уэльская.