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В комбинезоне Zara и сандалиях Saint Laurent: Меган Маркл появилась на публике в легком луке (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Принц Гарри и Меган Маркл на "Играх непокоренных" в 2023 году Новость обновлена 15 сентября 2023, 20:21
Принц Гарри и Меган Маркл на "Играх непокоренных" в 2023 году. Фото Getty Images

Аналогичный наряд бренда можно приобрести всего за 28 долларов

В эту пятницу, 15 сентября, младшему сыну короля Великобритании Чарльза III, принцу Гарри исполнилось 39 лет. И хотя мужчина не отмечал день рождение в кругу королевских членов семьи, компанию ему составила скандальная супруга и бывшая актриса Меган Маркл.

В этот день герцоги Сассекские посетили "Игры непокоренных" — Invictus Games, которые в 2023 году проходят в Дюссельдорфе, Германия. Это международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или ставших инвалидами на службе. Состязания проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе самого Гарри. Кстати, сборная Украины завоевала 6 медалей в первый игровой день.

На мероприятие Меган Маркл пришла в бюджетном аутфите. Она предпочла светло-бежевый комбинезон с воротником от Zara (хотя эта конкретная вещь больше не продается в розничных магазинах, можно купить аналогичную версию всего за 28 долларов, то есть немного больше 1000 грн).

принц гарри меган маркл
Меган Маркл сопроводила мужа на Игры непокореных 2023. Фото: Getty Images

Жена принца Гарри дополнила образ однобортным пиджаком в тон комбинезона и завершила лук черными сандалиями от Saint Laurent. В качестве аксессуаров Меган выбрала темно-зеленую сумку Cesta Collective, золотые серьги-цепочки Bottega Veneta, золотое ожерелье с подвеской в ​​виде Зодиака от Brilliant Earth, черные солнцезащитные очки Krewe, а также часы Cartier Tank и золотой браслет.

принц гарри меган маркл
Принц Сассекский отметил 39-летие на соревнованих в Германии. Фото: Getty Images
меган маркл одежда
Меган Маркл была в стильном и легком комбинезоне Zara. Фото: Getty Images
меган маркл портрет
Бывшая актриса выбрала золотые серьги-цепочки Bottega Veneta и ожерелье с подвеской Brilliant Earth. Фото: Getty Images
принц гарри меган маркл
Супруги болели за своих фаворитов. Фото: Getty Images

Напомним, что в августе принц Гарри без супруги отправился в Сингапур, чтобы принять участие в благотворительном мероприятии. Он был не один.

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#Принц Гарри #Стиль #Игры Непокоренных #Меган Маркл