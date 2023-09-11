"Горжусь таким народом!" Зеленский поздравил украинских ветеранов с победами на Invictus Games-2023

Украинские ветераны блестяще стартовали на международных соревнованиях

Сборная Украины завоевала 6 медалей в первый игровой день на Invictus Games 2023. В прошлом году на войне против российских оккупантов погиб медалист "Игр непокоренных" Дмитрий Сидорук.

На успех украинских ветеранов отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства поздравил спортсменов з высокими достижениями.

"Только начались Игры непокоренных, и уже в первый день наши ребята принесли Украине победы – и "золото", и "серебро", и "бронзу". Горжусь таким народом! Несмотря на все сильным. Несмотря на все непокорным. Несмотря на все способным побеждать!

Сегодня Invictus Games 2023 продолжаются. Болеем за украинский характер, за свободу, которая всегда крепче обстоятельств!" — написал Зеленский.

Украинские призеры первого дня:

Александр Маковей (категория IF8) стал чемпионом в толкании ядра с результатом 10,4 м.

(категория IF8) стал чемпионом в толкании ядра с результатом 10,4 м. В метании диска серебро у Николая Зарицкого (IF1) (29,32 м), "бронза" – у Владимира Товкиса (IF2) (22,32 м).

(IF1) (29,32 м), "бронза" – у (IF2) (22,32 м). Владимир Гера получил серебряную награду (IF7) в толкании ядра сидя с результатом 4,84 м. "Бронза" также в ядре у Вадима Мазниченко (IF6) — 6,19 м

получил серебряную награду (IF7) в толкании ядра сидя с результатом 4,84 м. "Бронза" также в ядре у (IF6) — 6,19 м В пауэрлифтинге на вторую строчку пьедестала поднялся Максим Зубов (IP6) с результатом 55,54 кг.

Invictus Games (Игры непокоренных) — международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или ставших инвалидами на службе. Эти состязания проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри.

Ранее сообщалось, что во Львове прошли всеукраинские соревнования "Игр Непокоренных".

Напомним, юные украинские фигуристы победили на турнире в Турции.