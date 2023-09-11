"Пишаюся таким народом!" Зеленський привітав українських ветеранів із перемогами на Invictus Games-2023

Українські ветерани блискуче стартували на міжнародних змаганнях

Збірна України виборола 6 медалей у перший ігровий день на Invictus Games 2023. Минулого року на війні проти російських окупантів загинув медаліст "Ігор непокорених" Дмитро Сидорук.

На успіх українських ветеранів відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави привітав спортсменів із високими досягненнями.

"Тільки почалися цьогорічні Ігри нескорених, і вже в перший день наші хлопці принесли Україні перемоги – і "золото", і "срібло", і "бронзу". Пишаюся таким народом! Попри все сильним. Попри все нескореним. Попри все здатним перемагати!

Сьогодні Invictus Games 2023 тривають. Уболіваємо за український характер, за волю, яка завжди міцніша за обставини!" — Написав Зеленський.

Українські призери першого дня:

Олександр Маковей (категорія IF8) став чемпіоном зі штовхання ядра з результатом 10,4 м.

(категорія IF8) став чемпіоном зі штовхання ядра з результатом 10,4 м. У метанні диска срібло у Миколи Заріцького (IF1) (29,32 м), "бронза" – у Володимира Товкиса (IF2) (22,32 м).

(IF1) (29,32 м), "бронза" – у (IF2) (22,32 м). Володимир Гера отримав срібну нагороду (IF7) у штовханні ядра сидячи з результатом 4,84 м. "Бронза" також у ядрі у Вадима Мазниченка (IF6) — 6,19 м

отримав срібну нагороду (IF7) у штовханні ядра сидячи з результатом 4,84 м. "Бронза" також у ядрі у (IF6) — 6,19 м У паверліфтингу на другий рядок п’єдесталу піднявся Максим Зубов (IP6) із результатом 55,54 кг.

Invictus Games (Ігри непокорених) — міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх і чинних військовослужбовців, поранених або з інвалідністю, яку отримали на службі. Ці змагання проводяться в різних країнах з 2014 року з ініціативи британського принца Гаррі.

Раніше повідомлялося, що у Львові відбулися всеукраїнські змагання "Ігор Нескорених".

Нагадаємо, юні українські фігуристи перемогли на турнірі в Туреччині.