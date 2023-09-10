Українські фігуристи викликали фурор у Туреччині (відео)
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На честь перемоги наших фігуристів пролунав національний гімн України
Українська пара Марія Пінчук та Микита Погорєлов виборола "золото" на юніорському Гран-прі у Стамбулі (Туреччина). Раніше українці вибороли "бронзу" на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання.
Про перемогу наших фігуристів у Туреччині повідомляє пресслужба Федерації фігурного катання України у Facebook. Пінчук та Погорєлов здобули золоту медаль у спортивних танцях. Примітно, що українці посіли другі місця у довільній програмі та ритмічному танці, однак у сумі здобули перемогу, випередивши дуети з США та Швейцарії.
Гран-прі серед юніорів. 3-й етап. Стамбул, Туреччина. Танці на льоду
- Марія Пінчук – Микита Погорєлов (Україна) – 148,82
- Ялі Педерсен — Джеффрі Чен (США) — 146,37
- Джина Цендер — Біда Леон Зібер (Швейцарія) — 143,65
- Джулія Ізабелла Паоліно — Андреа Туба (Італія) — 141,37
- Амбр Перр’є-Джанезіні — Самюель Бланк-Клаперман (Франція) — 139,86
- Олівія Ілін – Ділан Кейн (США) – 134,81
Довільна програма
- Джина Цендер — Біда Леон Зібер (Швейцарія) — 88,30
- Марія Пінчук – Микита Погорєлов (Україна) – 88,19
- Амбр Перр’є-Джанезіні — Самюель Бланк-Клаперман (Франція) — 88,04
- Джулія Ізабелла Паоліно – Андреа Туба (Італія) – 84,70
- Ялі Педерсен — Джеффрі Чен (США) — 83,12
- Олівія Ілін – Ділан Кейн (США) – 83,12
У ритмічному танці наш дует був другим.
Раніше повідомлялося, що колишній російський фігурист вирішив заробити на русофобії. Нагадаємо, в росії образили фігуристку, яка вирішила виступати за збірну Казахстану.