Українські фігуристи викликали фурор у Туреччині (відео)

На честь перемоги наших фігуристів пролунав національний гімн України

Українська пара Марія Пінчук та Микита Погорєлов виборола "золото" на юніорському Гран-прі у Стамбулі (Туреччина). Раніше українці вибороли "бронзу" на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання.

Про перемогу наших фігуристів у Туреччині повідомляє пресслужба Федерації фігурного катання України у Facebook. Пінчук та Погорєлов здобули золоту медаль у спортивних танцях. Примітно, що українці посіли другі місця у довільній програмі та ритмічному танці, однак у сумі здобули перемогу, випередивши дуети з США та Швейцарії.

Гран-прі серед юніорів. 3-й етап. Стамбул, Туреччина. Танці на льоду

Марія Пінчук – Микита Погорєлов (Україна) – 148,82 Ялі Педерсен — Джеффрі Чен (США) — 146,37 Джина Цендер — Біда Леон Зібер (Швейцарія) — 143,65 Джулія Ізабелла Паоліно — Андреа Туба (Італія) — 141,37 Амбр Перр’є-Джанезіні — Самюель Бланк-Клаперман (Франція) — 139,86 Олівія Ілін – Ділан Кейн (США) – 134,81

Довільна програма

Джина Цендер — Біда Леон Зібер (Швейцарія) — 88,30 Марія Пінчук – Микита Погорєлов (Україна) – 88,19 Амбр Перр’є-Джанезіні — Самюель Бланк-Клаперман (Франція) — 88,04 Джулія Ізабелла Паоліно – Андреа Туба (Італія) – 84,70 Ялі Педерсен — Джеффрі Чен (США) — 83,12 Олівія Ілін – Ділан Кейн (США) – 83,12

У ритмічному танці наш дует був другим.

Раніше повідомлялося, що колишній російський фігурист вирішив заробити на русофобії. Нагадаємо, в росії образили фігуристку, яка вирішила виступати за збірну Казахстану.