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Українські фігуристи викликали фурор у Туреччині (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Марія Пінчук та Микита Погорєлов Новина оновлена 10 вересня 2023, 15:14
Марія Пінчук та Микита Погорєлов. Фото facebook.com/ukrfsf.org.ua

На честь перемоги наших фігуристів пролунав національний гімн України

Українська пара Марія Пінчук та Микита Погорєлов виборола "золото" на юніорському Гран-прі у Стамбулі (Туреччина). Раніше українці вибороли "бронзу" на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання.

Про перемогу наших фігуристів у Туреччині повідомляє пресслужба Федерації фігурного катання України у Facebook. Пінчук та Погорєлов здобули золоту медаль у спортивних танцях. Примітно, що українці посіли другі місця у довільній програмі та ритмічному танці, однак у сумі здобули перемогу, випередивши дуети з США та Швейцарії.

Гран-прі серед юніорів. 3-й етап. Стамбул, Туреччина. Танці на льоду

  1. Марія Пінчук – Микита Погорєлов (Україна) – 148,82
  2. Ялі Педерсен — Джеффрі Чен (США) — 146,37
  3. Джина Цендер — Біда Леон Зібер (Швейцарія) — 143,65
  4. Джулія Ізабелла Паоліно — Андреа Туба (Італія) — 141,37
  5. Амбр Перр’є-Джанезіні — Самюель Бланк-Клаперман (Франція) — 139,86
  6. Олівія Ілін – Ділан Кейн (США) – 134,81

Довільна програма

  1. Джина Цендер — Біда Леон Зібер (Швейцарія) — 88,30
  2. Марія Пінчук – Микита Погорєлов (Україна) – 88,19
  3. Амбр Перр’є-Джанезіні — Самюель Бланк-Клаперман (Франція) — 88,04
  4. Джулія Ізабелла Паоліно – Андреа Туба (Італія) – 84,70
  5. Ялі Педерсен — Джеффрі Чен (США) — 83,12
  6. Олівія Ілін – Ділан Кейн (США) – 83,12

У ритмічному танці наш дует був другим.

Раніше повідомлялося, що колишній російський фігурист вирішив заробити на русофобії. Нагадаємо, в росії образили фігуристку, яка вирішила виступати за збірну Казахстану.

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#Фігурне катання