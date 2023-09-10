Украинские фигуристы произвели фурор в Турции (видео)
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В честь победы наших фигуристов прозвучал национальный гимн Украины
Украинская пара Мария Пинчук и Никита Погорелов завоевала "золото" на юниорском Гран-при в Стамбуле (Турция). Ранее украинцы завоевали "бронзу" на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию.
О победе наших фигуристов в Турции сообщает пресс-служба Федерация фигурного катания Украины в Facebook. Пинчук и Погорелов завоевали золотую медаль в спортивных танцах. Примечательно, что украинцы заняли вторые места в произвольной программе и ритмическом танце, однако в сумме одержали победу, опередив дуэты из США и Швейцарии.
Гран-при среди юниоров. 3-й этап. Стамбул, Турция. Танцы на льду
- Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 148,82
- Яли Педерсен – Джеффри Чен (США) – 146,37
- Джина Цендер – Бида Леон Зибер (Швейцария) – 143,65
- Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия) – 141,37
- Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 139,86
- Оливия Илин – Дилан Кейн (США) – 134,81
Произвольная программа
- Джина Цендер – Бида Леон Зибер (Швейцария) – 88,30
- Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 88,19
- Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 88,04
- Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия) – 84,70
- Яли Педерсен – Джеффри Чен (США) – 83,12
- Оливия Илин – Дилан Кейн (США) – 83,12
В ритм-танце наш дуэт был вторым.
Ранее сообщалось, что бывший российский фигурист решил заработать на русофобии. Напомним, в рф оскорбили фигуристку, решившую выступать за сборную Казахстана.