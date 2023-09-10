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Украинские фигуристы произвели фурор в Турции (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Мария Пинчук и Никита Погорелов Новость обновлена 10 сентября 2023, 15:14
Мария Пинчук и Никита Погорелов. Фото facebook.com/ukrfsf.org.ua

В честь победы наших фигуристов прозвучал национальный гимн Украины

Украинская пара Мария Пинчук и Никита Погорелов завоевала "золото" на юниорском Гран-при в Стамбуле (Турция). Ранее украинцы завоевали "бронзу" на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию.

О победе наших фигуристов в Турции сообщает пресс-служба Федерация фигурного катания Украины в Facebook. Пинчук и Погорелов завоевали золотую медаль в спортивных танцах. Примечательно, что украинцы заняли вторые места в произвольной программе и ритмическом танце, однако в сумме одержали победу, опередив дуэты из США и Швейцарии.

Гран-при среди юниоров. 3-й этап. Стамбул, Турция. Танцы на льду

  1. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 148,82
  2. Яли Педерсен – Джеффри Чен (США) – 146,37
  3. Джина Цендер – Бида Леон Зибер (Швейцария) – 143,65
  4. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия) – 141,37
  5. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 139,86
  6. Оливия Илин – Дилан Кейн (США) – 134,81

Произвольная программа

  1. Джина Цендер – Бида Леон Зибер (Швейцария) – 88,30
  2. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 88,19
  3. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 88,04
  4. Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия) – 84,70
  5. Яли Педерсен – Джеффри Чен (США) – 83,12
  6. Оливия Илин – Дилан Кейн (США) – 83,12

В ритм-танце наш дуэт был вторым.

Ранее сообщалось, что бывший российский фигурист решил заработать на русофобии. Напомним, в рф оскорбили фигуристку, решившую выступать за сборную Казахстана.

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#Фигурное катание