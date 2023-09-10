Украинские фигуристы произвели фурор в Турции (видео)

В честь победы наших фигуристов прозвучал национальный гимн Украины

Украинская пара Мария Пинчук и Никита Погорелов завоевала "золото" на юниорском Гран-при в Стамбуле (Турция). Ранее украинцы завоевали "бронзу" на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию.

О победе наших фигуристов в Турции сообщает пресс-служба Федерация фигурного катания Украины в Facebook. Пинчук и Погорелов завоевали золотую медаль в спортивных танцах. Примечательно, что украинцы заняли вторые места в произвольной программе и ритмическом танце, однако в сумме одержали победу, опередив дуэты из США и Швейцарии.

Гран-при среди юниоров. 3-й этап. Стамбул, Турция. Танцы на льду

Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 148,82 Яли Педерсен – Джеффри Чен (США) – 146,37 Джина Цендер – Бида Леон Зибер (Швейцария) – 143,65 Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия) – 141,37 Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 139,86 Оливия Илин – Дилан Кейн (США) – 134,81

Произвольная программа

Джина Цендер – Бида Леон Зибер (Швейцария) – 88,30 Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 88,19 Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 88,04 Джулия Изабелла Паолино – Андреа Туба (Италия) – 84,70 Яли Педерсен – Джеффри Чен (США) – 83,12 Оливия Илин – Дилан Кейн (США) – 83,12

В ритм-танце наш дуэт был вторым.

Ранее сообщалось, что бывший российский фигурист решил заработать на русофобии. Напомним, в рф оскорбили фигуристку, решившую выступать за сборную Казахстана.