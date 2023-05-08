Григорій Козловський, Emily Resort та ФК "Рух" долучилися до проведення "Ігор Нескорених" у Львові (фото, відео)

Сотні спортсменів взяли участь у "Іграх Нескорених" у Львові

У Львові відбулися всеукраїнські змагання "Ігор Нескорених" (Invictus Games), в яких узяли участь 223 спортсмени у дев'яти видах спорту. Це відбір на міжнародні старти "Ігор Нескорених", які цьогоріч відбудуться в німецькому Дюссельдорфі. До організації змагань значним чином долучилися футбольний клуб "Рух", його засновник Григорій Козловський і Emily Resort.

Як підкреслив івент-директор відпочинкового комплексу Emily Resort Денис Ринський, "Ігри Нескорених" – це знакове явище, тому комплекс не міг залишитися осторонь цього.

"Для нас велика честь приймати таку подію національного значення. Засновник футбольного клубу "Рух" (Львів) Григорій Козловський завжди ставиться з максимальною ініціативою та підтримкою до таких подій. Варто також додати, що Григорій Петрович та ФК "Рух" активно допомагають ЗСУ закупляючи дрони, вантажівки, генератори, рації та багато чого іншого", — розказав Денис Ринський.

Він додав, що Emily Resort усіма своїми можливостями, всіма ресурсами своєї інфраструктури підключилося та допомогло в реалізації цього заходу.

"Наша команда має великий досвід в організації таких подій. Ми зі свого боку зробили так, щоби цей захід максимально комфортно та професійно відбувся в нас на території – з точки зору прийняття спортсменів, проведення спортивної частини, перебування тут і логістики. Вважаю, що все вийшло на високому рівні", — сказав івент-директор Emily Resort.

Під час "Ігор Нескорених" у Львові спортсмени змагалися у стрільбі з лука, легкій атлетиці, велосипедному спорті, паверліфтингу, веслуванні у приміщенні, волейболі сидячи, плаванні, настільному тенісі та баскетболі на візках. За підсумками змагань оберуть 24-ох спортсменів, які представлять Україну в Дюссельдорфі у вересні. Їхні імена оголосять у червні.

Змагання з настільного тенісу, баскетболу на візках і волейболу відбулися в спорткомплексі Emily Resort. Тут також забезпечили проживання, харчування спортсменів та івент-хол для проведення офіційних заходів "Ігор Нескорених".

Денис Ринський розповів, що упродовж трьох днів у Emily Resort відбулося декілька подій: церемонії відкриття та закриття "Ігор Нескорених", а також спортивна частина.

"Найбільшу роль зіграла наша спортарена, тому що зал призначений для десятків видів олімпійських видів спорту за всіма стандартами. Також для того, щоби зібрати всіх та наголосити на важливості цієї події, наш івент-хол став найкращим місцем. І я думаю, що нам добре вдалося все організувати. Наявність такої еко-системи на одній території, як у нас, вражає багатьох організаторів. В тому і задумка – все в одному місці для того, щоби зручно, швидко й ефективно проводити будь-які заходи та не розпорошувати свої зусилля на логістику, поїздку містом чи якісь інші складні процеси. Всі оцінили високий рівень нашої локації, те, як ми поставилися до організації. До того ж, у нас новий зал, інфраструктура – все на найвищому рівні", — підкреслив івент-директор Emily Resort.

Invictus Games — це міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів, які отримали травми під час виконання службових обов’язків. Ігри започаткував британський принц Гаррі 2014-го року. Україна вперше виступила на цих змаганнях 2017-го в Торонто (Канада). 2022-го на "Іграх Нескорених" у Гаазі (Нідерланди) наша команда виборола 16 медалей: по 5 золотих і срібних, а також 6 бронзових.

Шанси на нагороди мають і ті спортсмени, які змагалися у Львові на українських "Іграх Нескорених".

Як розповіла міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, на змаганнях "Ігор Нескорених" у Львові присутні люди, які є нашими чинними військовослужбовцями, а також ветеранами, серед них – і чоловіки, і жінки. "Вони зазнали поранень, і саме пересилення себе та заходження в інший вид діяльності, яким є спорт і фізична активність, – це вже перемога над собою", — підкреслила вона.

За словами начальника управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради Антона Нікуліна, спортивна складова на "Іграх Нескорених" відходить на другий план, адже в першу чергу тут відбувається реабілітація засобами спорту.

"Тому на міжнародні змагання поїдуть різні люди – не обов’язково той, хто показав максимальний спортивний результат, а ті, комі це найбільше потрібно для адаптації до життя. До української команди ввійдуть 24 особи, і ми будемо за них вболівати вже безпосередньо на змаганнях в Дюссельдорфі", — сказав Антон Нікулін.

"Тут усе дуже згуртовано та командно, дуже приємна атмосфера, жодної конкуренції не відчутно. Тому тут і відчувається, власне, той дух нескорених, який присутній у всіх іграх", — поділився своїми враженнями один з учасників "Ігор Нескорених" Олександр "Терен" Будько.

Ще один учасник "Ігор Нескорених" Євген Олексенко також підкреслив важливу роль цих змагань та спорту в цілому для реабілітації.

"Відчуваєш себе, як удома, домашня дружня атмосфера. Але все одно змагальність тут існує, дуже добре, коли ти серед своїх змагаєшся, перемагаєш, покращуєш свої результати. Це завжди потрібно для реабілітації. Бо насправді я, ще тоді, коли став інвалідом війни 2015-го року, частину свого здоров’я повернув саме через змагання. Ігри показують, що не треба падати духом, треба займатися собою. Навіть якщо тебе списала армія, це не означає, що треба ставити на собі хрест, поранення – це не вирок", — підкреслив Євген Олексенко.

Міський голова Львова Андрій Садовий констатував, що Захисники і Захисниці віддають свої життя та здоров'я за нас, тому завдання всіх міст та громад країни допомогти їм: "Декілька сотень сильних духом і фізично дівчат і хлопців приїхали до Львова та виборюють право представляти Україну в Дюссельдорфі. Наш обов’язок – допомогти їм, бо вони віддають за нас життя. Тому завдання міста – зробити, показати приклад, щоб інші міста та громади робили більше та краще".