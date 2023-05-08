Григорий Козловский, Emily Resort и ФК "Рух" присоединились к проведению "Игр Непокоренных" во Львове (фото, видео)

Сотни спортсменов приняли участие в "Играх Непокоренных" во Львове

Во Львове прошли всеукраинские соревнования "Игр Непокоренных" (Invictus Games), в которых приняли участие 223 спортсмена в девяти видах спорта. Это отбор на международные старты "Игр Непокоренных", которые в этом году пройдут в немецком Дюссельдорфе. К организации соревнований значительно присоединились футбольный клуб "Рух", его основатель Григорий Козловский и Emily Resort.

Как подчеркнул ивент-директор комплекса отдыха Emily Resort Денис Рынский, "Игры Непокоренных" – это знаковое явление, поэтому комплекс не мог остаться в стороне.

"Для нас большая честь принимать такое событие национального значения. Основатель футбольного клуба "Рух" (Львов) Григорий Козловский всегда относится с максимальной инициативой и поддержкой таких событий. Стоит также добавить, что Григорий Петрович и ФК "Рух" активно помогают ВСУ закупая дроны, грузовики, генераторы, рации и многое другое", — рассказал Денис Рынский.

Он добавил, что Emily Resort всеми своими возможностями, всеми ресурсами своей инфраструктуры подключился и помог в реализации этого мероприятия.

"У нашей команды большой опыт в организации таких событий. Мы со своей стороны сделали так, чтобы это мероприятие максимально комфортно и профессионально состоялось у нас на территории – с точки зрения принятия спортсменов, проведения спортивной части, пребывания здесь и логистики. Считаю, что все получилось на высоком уровне", — сказал ивент-директор Emily Resort.

Во время "Игр Непокоренных" во Львове спортсмены соревновались в стрельбе из лука, легкой атлетике, велосипедном спорте, пауэрлифтинге, гребле в помещении, волейболе сидя, плавании, настольном теннисе и баскетболе на колясках. По итогам соревнований выберут 24 спортсмена, которые представят Украину в Дюссельдорфе в сентябре. Их имена объявят в июне.

Соревнования по настольному теннису, баскетболу на колясках и волейболу прошли в спорткомплексе Emily Resort. Здесь также обеспечили проживание, питание спортсменов и ивент-холл для проведения официальных мероприятий "Игр Непокоренных".

Денис Рынский рассказал, что в течение трех дней в Emily Resort произошло несколько событий: церемонии открытия и закрытия "Игр Непокоренных", а также спортивная часть.

"Наибольшую роль сыграла наша спортарена, потому что зал предназначен для десятков видов олимпийских видов спорта по всем стандартам. Также для того, чтобы собрать всех и отметить важность этого события, наш ивент-холл стал лучшим местом. И я думаю, что нам хорошо удалось все организовать. Наличие такой эко-системы на одной территории, как у нас, поражает многих организаторов. В том и задумка – все в одном месте для того, чтобы удобно, быстро и эффективно проводить какие-либо мероприятия и не распылять свои усилия на логистику, поездку по городу или какие-то другие сложные процессы. Все оценили высокий уровень нашей локации, то, как мы отнеслись к организации. К тому же, у нас новый зал, инфраструктура – все на самом высоком уровне", — подчеркнул ивент-директор Emily Resort.

Invictus Games – это международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов, получивших травмы во время исполнения служебных обязанностей. Игры основал британский принц Гарри в 2014 году. Украина впервые выступила на этих соревнованиях в 2017 году в Торонто (Канада). В 2022 году на "Играх Непокоренных" в Гааге (Нидерланды) наша команда завоевала 16 медалей: по 5 золотых и серебряных, а также 6 бронзовых.

Шансы на награды есть и у тех спортсменов, которые соревновались во Львове на украинских "Играх Непокоренных".

Как рассказала министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина, на соревнованиях "Игр Непокоренных" во Львове присутствуют люди, являющиеся нашими действующими военнослужащими, а также ветеранами, среди них – и мужчины, и женщины. "Они получили ранения, и само пересиливание себя и вхождение в другой вид деятельности, которым является спорт и физическая активность, — это уже победа над собой", — подчеркнула она.

По словам начальника управления спорта департамента развития Львовского городского совета Антона Никулина, спортивная составляющая на "Играх непокоренных" отходит на второй план, ведь в первую очередь здесь происходит реабилитация посредством спорта.

"Поэтому на международные соревнования поедут разные люди – не обязательно тот, кто показал максимальный спортивный результат, а те, кому это больше всего нужно для адаптации к жизни. В украинскую команду войдут 24 человека, и мы будем за них болеть уже непосредственно на соревнованиях в Дюссельдорфе", — сказал Антон Никулин.

"Здесь все очень сплоченно и командно, очень приятная атмосфера, никакой конкуренции не ощутимо. Поэтому здесь и чувствуется собственно тот дух непокоренных, который присутствует во всех играх", — поделился своими впечатлениями один из участников "Игр Непокоренных" Александр "Терен" Будько.

Еще один участник "Игр Непокоренных" Евгений Олексенко также подчеркнул важную роль этих соревнований и спорта в целом для реабилитации.

"Чувствуешь себя как дома, домашняя дружеская атмосфера. Но все равно состязательность здесь существует, очень хорошо, когда ты среди своих соперничаешь, побеждаешь, улучшаешь свои результаты. Это всегда нужно для реабилитации. Потому что на самом деле я еще тогда, когда стал инвалидом войны 2015-го, часть своего здоровья вернул именно из-за соревнований. Игры показывают, что не надо падать духом, надо заниматься собой. Даже если тебя списала армия, это не значит, что надо ставить на себе крест, ранение — это не приговор ", — подчеркнул Евгений Олексенко.

Городской голова Львова Андрей Садовой констатировал, что Защитники и Защитницы отдают свои жизни и здоровье за нас, поэтому задача всех городов и общин страны помочь им: "Несколько сотен сильных духом и физически девушек и парней приехали во Львов и борются за право представлять Украину в Дюссельдорфе: наша обязанность – помочь им, потому что они отдают за нас жизнь. Поэтому задача города – сделать, показать пример, чтобы другие города и общины делали больше и лучше".