Сальма Хайек показала пышные формы, надев облегающее платье до пола (фото)

Нестареющая знаменитость вышла на красную дорожку в белоснежном образе

Одна из самых известных мексиканок современного кино, американская актриса Сальма Хайек славится своими пышными формами и не раз демонстрировала их в сексуальных бикини. В этот раз 57-летняя знаменитость решила одеться более скромно, но так же привлекательно.

В среду, 13 сентября, Сальма Хайек посетила 48-й ежегодный Международный кинофестиваль, который проходит в Торонто, Канада, в театре Royal Alexandra Theatre. Все взгляды были прикованы к звезде "Фриды", когда она вышла на красную дорожку.

Актриса посетила мероприятие в качестве продюсера нового фильма El Sabor de la Navidad. Сальма была элегантна, одев для выхода в свет приталенное белое платье, которое драпировалось вокруг ее талии и заканчивалось элегантным шлейфом.

Сальма Хайек в белоснежном платье в Торонто. Фото: Getty Images

Из аксессуаров Хайек выбрала текстурированный нефритово-белый клатч и украшение в виде кольца с розовым кварцем. Также актриса предпочла сделать акцент на губах, накрасив их бордовой помадой.

Актриса любит хвастаться пышными формами. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" писал, что на кинофестивале в Торонто "засветился" британский актер Бен Барнс. Он был в сопровождении своей коллеги, звезды фильма "Охотники на ведьм".