Сальма Гаєк показала пишні форми, одягнувши сукню, що облягає, до підлоги (фото)

Нестаріюча знаменитість вийшла на червону доріжку у білому образі

Одна з найвідоміших мексиканок сучасного кіно, американська актриса Сальма Гаєк славиться своїми пишними формами і не раз демонструвала їх у сексуальних бікіні. Цього разу 57-річна знаменитість вирішила одягтися скромніше, але так само привабливо.

У середу, 13 вересня, Сальма Гаєк відвідала 48-й щорічний Міжнародний кінофестиваль, який проходить у Торонто, Канада, у театрі Royal Alexandra Theatre. Всі погляди були прикуті до зірки "Фріди", коли вона вийшла на червону доріжку.

Актриса відвідала захід як продюсер нового фільму El Sabor de la Navidad. Сальма була елегантна, одягнувши для виходу у світ приталену білу сукню, яка драпірувалася навколо її талії і закінчувалась елегантним шлейфом.

Сальма Гаєк в білій сукні в Торонто. Фото: Getty Images

З аксесуарів Гаєк обрала текстурований нефритово-білий клатч та прикрасу у вигляді кільця з рожевим кварцом. Також актриса віддала перевагу акценту на губах, нафарбувавши їх бордовою помадою.

Актриса любить хвалитися пишними формами. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" писав, що на кінофестивалі в Торонто "засвітився" британський актор Бен Барнс. Він був у супроводі своєї колеги, зірки фільму "Мисливці на відьом".