У комбінезоні Zara і сандалях Saint Laurent: Меган Маркл з’явилася на публіці у легкому луці (фото)

Аналогічне вбрання бренду можна придбати лише за 28 доларів

Цієї п’ятниці, 15 вересня, молодшому синові короля Великої Британії Чарльза III, принцу Гаррі виповнилося 39 років. І хоча чоловік не відзначав день народження у колі королівських членів сім’ї, компанію йому склала скандальна дружина та колишня актриса Меган Маркл.

Цього дня герцоги Сассекські відвідали "Ігри нескорених" — Invictus Games, які у 2023 році проходять у Дюссельдорфі, Німеччина. Це міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх та діючих військовослужбовців, поранених чи тих, хто став інвалідом на службі. Змагання проводяться в різних країнах з 2014 року з ініціативи Гаррі. До речі, збірна України виборола 6 медалей у перший ігровий день.

На захід Меган Маркл прийшла в бюджетному аутфіті. Вона віддала перевагу світло-бежевому комбінезону з коміром від Zara (хоча ця конкретна річ більше не продається в роздрібних магазинах, можна купити аналогічну версію всього за 28 доларів, тобто трохи більш як 1000 грн).

Меган Маркл супроводжувала чоловіка на Ігри нескорених 2023. Фото: Getty Images

Дружина принца Гаррі доповнила образ однобортним піджаком у тон комбінезону та завершила лук чорними сандалями від Saint Laurent. В якості аксесуарів Меган обрала темно-зелену сумку Cesta Collective, золоті сережки-ланцюжки Bottega Veneta, золоте намисто з підвіскою у вигляді Зодіаку від Brilliant Earth, чорні сонцезахисні окуляри Krewe, а також годинник Cartier Tank та золотий браслет.

Принц Сассекський відмітив 39-річчя на змаганнях у Німеччині. Фото: Getty Images

Меган Маркл була у стильному та легкому комбінезоні Zara. Фото: Getty Images

Колишня актриса обрала золоті сережки-ланцюжки Bottega Veneta і намисто з підвіскою Brilliant Earth. Фото: Getty Images

Подружжя вболівало за своїх фаворитів. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що в серпні принц Гаррі без дружини вирушив до Сінгапуру, щоб взяти участь у благодійному заході. Він був не один.