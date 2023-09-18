Кумедні кадри Кейт Міддлтон у рятувальному жилеті: принцеса Уельська відвідала авіабазу в Англії (фото)

Дружину принца Вільяма раніше було призначено головнокомандувачем авіації флоту

Принцеса Уельська Кетрін вперше після отримання звання головнокомандувача авіації флоту (FAA) відвідала військову авіабазу Королівського флоту. Об’єкт розташований неподалік від Йовіла (англійське графство Сомерсет).

Як повідомляє "Телеграф", візит 41-річної Кейт Міддлтон до Naval Air Station Yeovilton відбувся у понеділок, 18 вересня 2023 року. Дружині принца Вільяма провели екскурсію і дали приміряти рятувальний жилет.

Так, король Чарльз III призначив принцесу Уельську головнокомандувачем Військово-повітряних сил флоту, полковником-головнокомандувачем 1-ї Королівської драгунської гвардії та Королівським почесним авіакомандором Королівських Військово-повітряних сил. Naval Air Station Yeovilton став першим місцем, куди прибула Кейт у новому званні.

Для поїздки принцеса обрала стильний комплект із піджака та штанів, який доповнила білим топом і туфлями на підборах. Кейт Міддлтон під час візиту на базу спілкувалася зі співробітниками, оглядала літаки, побувала в ангарі. Крім того, королівська особа пройшла інструктаж, примірявши рятувальний жилет. На знімках дружина принца Вільяма має веселий та задоволений вигляд.

Принцеса бездоганна, як завжди. Фото: Getty Images

Стильний образ Кейт Міддлтон. Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон в Naval Air Station Yeovilton. Фото: Getty Images

Принцеса поспілкувалася із співробітниками авіабази. Фото: Getty Images

Кумедний кадр. Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон не відмовилася від інструктажу. Фото: Getty Images

Принцеса багато сміялася. Фото: Getty Images

Кетрін опинилася у центрі уваги. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Кейт Міддлтон із забинтованими пальцями відвідала в’язницю. Зустріч із ув’язненими пройшла з ініціативи фонду Forward Trust, покровителькою якого є принцеса Уельська.